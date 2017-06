Στο κέντρο της Αθήνας θα χτυπάει πλέον η καρδιά της Sephora

Η εταιρεία καλλυντικών που μέχρι σήμερα έδρευε στον Άλιμο, αλλάζει αέρα και επιλέγει το ιστορικό κέντρο για τη λειτουργία της, στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από την Ακρόπολη. Το νέο περιβάλλον αποτελείται από τρεις λειτουργικούς ορόφους για το προσωπικό και υιοθετεί στο 100% τη μοντέρνα και νεανική εικόνα της εταιρείας. Οι ευάεροι, φωτεινοί και open spaced χώροι προσφέρουν ένα εργασιακό περιβάλλον αντίστοιχο των παγκόσμιων προδιαγραφών του Ομίλου LVMH στον οποίο και ανήκει η Sephora Greece από το 2012. Οι digital λειτουργίες κυριαρχούν, ενώ θα λειτουργήσουν χώροι όπως University, όπου θα πραγματοποιούνται οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού & Brainstorming Room, ενώ το Roof Garden με την ιστορικότερη θέα θα διατίθεται για εκδηλώσεις του Ομίλου.Τα νέα γραφεία της Sephora Greece Α.Ε. λειτουργούν από τον Ιούνιο του 2017. Η διεθνούς φήμης εταιρεία καλλυντικών και ειδών περιποίησης Sephora, δεν χρειάζεται συστάσεις. Με παρουσία σε 29 χώρες και περισσότερα από 1610 καταστήματα και corners παγκοσμίως, αδιαμφισβήτητα θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο. Στα Sephora βρίσκει κανείς όλες τις γνωστές μάρκες καλλυντικών και τα επώνυμα αρώματα, καθώς και τις κατ' αποκλειστικότητα πρωτοποριακές σειρές καλλυντικών που δημιουργούν τις παγκόσμιες τάσεις, όπως Make Up For Ever, Benefit, Urban Decay, Strivectin, Rexaline & μεγάλη επιλογή Κορεάτικων brands. Γιατί στα Sephora η μόδα δεν ακολουθείται, δημιουργείται!