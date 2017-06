Βραβεύτηκε ο κινητήρας του Honda NSX

Το βενζινο-ηλεκτρικό, υβριδικό σύστημα κίνησης V6 3.5 L της Honda απέσπασε τον τίτλο του Καλύτερου Νέου Κινητήρα στο θεσμό International Engine of the Year 2017. Τα βραβεία απένειμε το περιοδικό Engine Technology International, φέτος για 19η χρονιά, ενώ τα αποτελέσματα έκρινε μία ομάδα ειδικών από όλο τον κόσμο. Οι κινητήρες αξιολογήθηκαν βάσει χαρακτηριστικών όπως οι επιδόσεις, ο θόρυβος, η οδηγησιμότητα, η κατανάλωση καυσίμου και η πολιτισμένη λειτουργία, και ο κινητήρας του NSX αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία Καλύτερος Νέος Κινητήρας. Απώτερος στόχος του προγράμματος εξελιξης συστήματος κίνησης για το NSX ήταν η δημιουργία της πιο προηγμένης μονάδας υψηλών επιδόσεων στον κόσμο. Η Honda ξεκίνησε την παραγωγή ενός κινητήρα βέλτιστων επιδόσεων, απολαυστικού και εύκολα ελεγχόμενου. Από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του προγράμματος εξέλιξης ήταν η ενσωμάτωση στοιχείων ηλεκτροκίνησης για τη δημιουργία ενός υβριδικού οχήματος πραγματικά υψηλών επιδόσεων. Έτσι δημιουργήθηκε ένα σύστημα με άμεση παραγωγή ροπής, όπου οι ηλεκτροκινητήρες προάγουν τις δυναμικές ικανότητες του αυτοκινήτου σε όλα τα επίπεδα. Ο θεσμός International Engine of the Year Awards περιλαμβάνει οκτώ κατηγορίες. Η υποψηφιότητα ενός κινητήρα για τον τίτλο προϋποθέτει τη χρήση του σε επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο πουλήθηκε σε περισσότερες της μιας χώρες μέχρι τον Ιούνιο 2017. Νίκος Τσάδαρης

ΠΗΓΗ News.gr