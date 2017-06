Πηγαινοέρχονται οι επιστολές για συμφωνία επί της αρχής με το ΔΝΤ

Η κυβέρνηση έχει λάβει το σχέδιο της συμφωνίας με το ΔΝΤ (MEFP) με τη μορφή «letter of intent» και αναμένεται να το υπογράψει και να το επιστρέψει πάλι με τη μορφή «επιστολής προθέσεων» (letter of intent), προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την απόφαση που πρέπει να λάβει το Ταμείο έως τις 26 Ιουλίου, για μία συμφωνία επί της αρχής για το τρίτο πρόγραμμα. Αυτό ανέφερε πηγή του οικονομικού επιτελείου, ο οποίος εξήγησε ότι θα πρόκειται για μία συμφωνία επί της αρχής, χωρίς το δικαίωμα εκταμίευσης των δόσεων του δανείου από το ΔΝΤ έως 2 δισ. ευρώ. Πρόσθεσε, παράλληλα, ότι ούτως ή άλλως η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκταμίευση του δανείου αυτού, δεδομένων των υψηλών επιτοκίων του Ταμείου. Όσον αφορά στην εκταμίευση της δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), αυτή υπολογίζεται να γίνει μετά από το Eurogroup της 10ης Ιουλίου, καθώς θα πρέπει να επικυρωθεί και από το ανώτατο όργανο του ESM. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπάρχει ζήτημα για την εκταμίευση της δόσης και η ολοκλήρωση των διαδικασιών εξελίσσεται ομαλά. Σχετικά με τις επόμενες αξιολογήσεις, ο εν λόγω παράγοντας ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης εφεξής είναι να παραμένει σε «τροχιά εφαρμογής» (on track), υλοποιώντας τους μηνιαίους στόχους. Για τον Ιούνιο, πρόσθεσε, το μόνο δύσκολο που απομένει έχει σχέση με τη νέα Αρχή Εσόδων και με μία σειρά υποχρεώσεων, οι οποίες, ωστόσο, είναι τεχνικά δύσκολες και είναι πιθανόν για αυτόν τον λόγο να υλοποιηθούν εν μέρει.

