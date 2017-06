Στο εσωτερικό του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου του κόσμου

Το ερχόμενο έτος, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2018, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου θα σηκώσει τη βαριά άγκυρά του για να μεταφέρει τους τυχερούς ταξιδιώτες με ασφάλεια και αξεπέραστο στιλ, στους πέντε ωκεανούς. Το Symphony of the Seas είναι ένα ακόμα στολίδι της Royal Caribbean, κατηγορίας Oasis, που αναμφίβολα το ταξίδι πάνω σε αυτό το πλοίο-κόσμημα θα είναι μια όαση! Πάντως, μη περιμένετε να το δείτε να πλέει στα ελληνικά ύδατα καθώς τα πρώτα καλοκαιρινά δρομολόγια αν και προορίζονται για τη Μεσόγειο, εντούτοις δεν συμπεριλαμβάνουν τη χώρα μας. Μαγιόρκα, Φλωρεντία, Προβηγκία, Πίζα, Ρώμη, Νάπολη, είναι μέχρι στιγμής οι προορισμοί με την Ελλάδα να ελπίζει σε μελλοντικές αγκυροβόλια. Το Symphony of the Seas ζυγίζει 230.000 τόνους, θα φιλοξενεί τους ταξιδιώτες σε 2.775 σουίτες και οι δραστηριότητες που διαθέτει θα τις ζήλευε και το πιο ταπεινό... εμιράτο! Ιδού μια ιδέα για το πώς θα είναι το Symphony of the Seas από φωτογραφίες κρουαζιερόπλοιων του του στόλου της Royal Caribbean: