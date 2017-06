Τα ξενοδοχεία της απίστευτης χλιδής στο Ντουμπάι

Τον Οκτώβριο του 2016, το Ντουμπάι έφτασε σε ένα ακόμη αριθμό ορόσημο, γιορτάζοντας τα 100.000 δωμάτια ξενοδοχείων στο εμιράτο. Φυσικά, δε επαναπαύονται στις δάφνες τους καθώς υπάρχει σχέδιο για επιπλέον 30.000 δωμάτια μέχρι το τέλος του 2018 όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNN. Αν το Ντουμπάι αγγίξει αυτά τα νούμερα, τότε το λαμπερό Λας Βέγκας θα χάσει την πρωτοκαθεδρία του. Στην πόλη της υπερβολής και της εξτραβαγκάντζας, δεν προσφέρουν όλα τα δωμάτια τις ίδιες υπηρεσίες - όπως φυσικά συμβαίνει σε όλα τα ξενοδοχεία του κόσμου. Αν η ιδέα του να μείνει κανείς σε ένα τεχνητό νησί, τότε υπάρχει η δυνατότητα διαμονής δίπλα σε... ψάρια! Αν δεν σας φτάνει ούτε και αυτό, τότε υπομονή μέχρι το 2018 οπότε και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του Rosemont Hotel and Residences όπου οι εγκέφαλοι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να εντάξουν στα σχέδια και ένα.. τεχνητό τροπικό δάσος! Το παραδεισένιο περιβάλλον έχει σχεδιαστεί με αισθητήρες κίνησης έτσι ώστε να πέφτει βροχή γύρω από τους καλεσμένους, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα βραχούν οι βαλίτσες τους...Το τεχνητό τροπικό δάσος του The Rosemont HotelΤο Rosemont HotelTo Dukes DubaiΤο Al Maha Desert Resort and SpaΤο Palazzo VersaceΈνα... ταπεινό δωμάτιο στο Palazzo VersaceΜια υποβρύχια σουίτα στο Atlantis, The PalmΛεπτομέρεια από σουίτα στο Ski DubaiΜε 24.000 δολάρια τη βραδιά, μπορείτε να ζήσετε σα γαλαζοαίματοι σε αυτή η μυθική σουίτα στο Burj Al Arab