Αποσύρονται επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Την ανάκληση των παρτίδων EPRL629414, EPRL08315 ΚΑΙ EPRW08315 του συμπληρώματος διατροφής Pre Rage, και της παρτίδας 602789 του συμπληρώματος διατροφής SHRED SIX STAR της εταιρείας Lovate Health Sciences, Καναδά, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Στην πρώτη περίπτωση, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση λόγω παρουσίας του μη εγκεκριμένου νεοφανούς τροφίμου (novel food) σαν συστατικό Agmantine Sulfate. Το προϊόν παράγεται στις ΗΠΑ από την εταιρεία Elite Labs LLC και διακινήθηκε από την εταιρεία NaskorSport BV, Ολλανδίας, σαν συμπλήρωμα διατροφής. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση της παρτίδας 602789 του συμπληρώματος διατροφής SHRED SIX STAR, λόγω παρουσίας της μη εγκεκριμένης ουσίας yohimbine. Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Lovate Health Sciences, Καναδά και διακινήθηκε από την εταιρεία NaskorSports BV, Ολλανδίας, σαν συμπλήρωμα διατροφής. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, οι επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση των προϊόντων στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά και να ενημερώσουν, επίσης, τον ΕΟΦ στην περίπτωση που τα προϊόντα εξήχθησαν σε άλλη χώρα.

ΠΗΓΗ News.gr