Το Spetses Classic Yacht Regatta 2017 ανέβασε ψηλά τον πήχη

Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι λάτρεις του αθλητισμού και της θάλασσας το τετραήμερο 22 με 25 Ιουνίου στις Σπέτσες, όπου διεξήχθη ο Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών - Spetses Classic Yacht Regatta 2017 (SCYR 2017). Η διοργάνωση που αποτελεί πλέον θεσμό για την ελληνική ιστιοπλοΐα και έναν από τους σημαντικότερους αγώνες στην Μεσόγειο, προσέλκυσε περισσότερες από 75 συμμετοχές σκαφών, εκλεκτές παρουσίες και πλήθος θεατών. Το SCYR 2017 διοργανώθηκε για 7η συνεχή χρονιά από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Δήμου Σπετσών, περιλαμβάνοντας ιστιοδρομίες για Κλασσικά Σκάφη, Παραδοσιακά Σκάφη και Παραδοσιακές Λέμβους. Οι θεατές είχα την ευκαιρία να θαυμάσουν σπάνια σκαριά από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και να απολαύσουν υψηλού επιπέδου αγώνες ιστιοπλοΐας. Μάλιστα, υπήρξε μεγάλη αύξηση των συμμετοχών από το εξωτερικό, με το πλήρωμα του «Antara» να ταξιδεύει από την μακρινή Αυστραλία για να συμμετέχει στους αγώνες και ένα από τα ομορφότερα κλασσικά σκάφη το “Puritan” να συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά! Με φόντο το γραφικό νησί του Αργοσαρωνικού, ο ιδιαίτερος αυτός αγώνας εξύμνησε τις αξίες της ευγενούς άμιλλας, του ‘ευ αγωνίζεσθαι’ και του υγιούς συναγωνισμού.Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Ν.Ο.Ε.), δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που για μια ακόμη χρονιά το Spetses Classic Yacht Regatta ανταποκρίθηκε στις υψηλές απαιτήσεις, όπως μόνο ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες στη Μεσόγειο θα μπορούσε». Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του SCYR και Αντιπρόεδρος του Ν.Ο.Ε., Νώντας Λαμπαδάριος, συμπλήρωσε: «Χαιρόμαστε να βλέπουμε το SCYR να εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο, μένοντας όμως πιστό στις αξίες του ΝΟΕ και προωθώντας με ευθύνη και συνέπεια την ιστιοπλοΐα και το θαλάσσιο τουρισμό».Το εορταστικό τετραήμερο ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό Kick-off Party στο “Bikini Bar” στο παλιό λιμάνι των Σπετσών, όπου οι καλεσμένοι απόλαυσαν την υπέροχη βραδιά παρέα με το επίσημο cocktail της διοργάνωσης, Le Grand Fizz, από την super premium vodka Grey Goose. Την 2η ημέρα, οι συμμετέχοντες που επέλεξαν να λάβουν μέρος στο Challenge Race συγκεντρώθηκαν παραδοσιακά στη βεράντα του επιβλητικού Poseidonion Grand Hotel για μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες πριν τον δοκιμαστικό αγώνα. Το ίδιο βράδυ, η Γενική Έφορος του ΝΟΕ και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Άννα Ανδρεάδη, πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου θεσμού του event, Race Village, και στη συνέχεια ακολούθησε το ξακουστό opening party στον χώρο του Poseidonion Grand Hotel, το οποίο αποτελεί και μέγα υποστηρικτή της διοργάνωσης. Εκεί, οι Χρυσοί Χορηγοί, Moët & Chandon και Grey Goose, επιφύλασσαν για τους καλεσμένους υπέροχη φιλοξενία και έκαναν το party αξέχαστο. Η Παρασκευή ήταν η πρώτη ημέρα της αγωνιστικής δράσης , με τις ιστιοδρομίες να ξεκινούν από τις 12.30 το μεσημέρι και τους θεατές να παρακολουθούν από τη στεριά κάθε κατηγορία με απαράμιλλο ενθουσιασμό. Η ημέρα έκλεισε με την βράβευση των νικητών στο Orloff Restaurant και την απονομή του μοναδικού ρολογιού IWC Aquatimer Automatic Edition Cousteau στον ΝΟΕ από τον Official Time Keeper του SCYR2017, με σκοπό τα χρήματα από την δημοπράτηση του να διατεθούν για τους νέους αθλητές του ομίλου.Το Σάββατο συνεχίστηκαν οι ιστιοδρομίες για όλες τις κατηγορίες ενώ μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν με τη δράση «Αγώνας Ιστιοπλοΐας σε υδρορροή» στην πλατεία Ποσειδωνίου. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με ένα μοναδικό beach party στην παραλία μπροστά στον νεώσοικο του Ναυτικού Ομίλου Σπετσών (ΝΟΣΠ) – τοπικός υποστηρικτής του αγώνα- με ψητή γουρουνοπούλα και ζωντανή μουσική μέχρι το πρωί. Η Porsche Macan 2.0 lt, που είχαν την δυνατότητα πληρώματα και προσκεκλημένοι να θαυμάσουν καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου- μετέφερε τους καλεσμένους στην παραλία για να απολαύσουν live μουσική και άφθονο φαγητό. Την Κυριακή το νησί γιόρτασε την ολοκλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος και της διοργάνωσης στη Πλατεία Ποσειδωνίου, με την κεντρική απονομή των νικητών της γενικής κατάταξης του αγώνα σε όλες τις κατηγορίες. Παράλληλα, δόθηκαν και τα ειδικά έπαθλα Grey Goose Gold Sponsor Award στο σκάφος «Antara» και Moet & Chandon Gold Sponsor Award στο σκάφος «Αφρόεσσα» για την πολυπληθή συμμετοχή Ολυμπιονικών του σκάφους. Ο αγώνας τιμήθηκε σχεδόν από το σύνολο των Ελλήνων Ολυμπιονικών, με τον Χρυσό Ολυμπιονίκη της Ρώμης τότε διάδοχο Κωνσταντίνο και το πλήρωμά του Οδυσσέα Εσκτιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμη καθώς και την Σοφία Μπεκατώρου (Χρύσο Μετάλλιο Αθήνα 2004, Χάλκινο Πεκίνο 2008) να αγωνίζονται με το Αφρόεσσα , τους Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή (Χάλκινο Μετάλλιο, Ριο 2016) και τον Τάσο Μπουντούρη (Χάλκινο Μετάλλιο,Ταλίν 1980). Για τέταρτη συνεχή χρονιά απονεμήθηκε το Βραβείο Αναγνώρισης Έργου Ζωής για την διατήρηση, διάδοση και εξέλιξη της ξυλοναυπηγικής τέχνης στην οικογένεια Μπασιμακόπουλου με το ναυπηγείο τους στην Κοιλάδα Αργολίδας. Οι θεατές χειροκρότησαν θερμά και τα πληρώματα που κατέκτησαν το έπαθλο καλύτερης εμφάνισης πληρώματος, με τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής να φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα ρούχα από την εταιρία Napapijri, που ήταν και ο Official Apparel Sponsor του αγώνα. Χρυσοί Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν τα κορυφαία brands Moët&Chandon & Grey Goose, που συμπλέουν απόλυτα με τις αξίες του αγώνα. Η Moët&Chandon στηρίζει το θεσμό όχι μόνο γιατί είναι στο DNA της μάρκας να στηρίζει την αριστεία, την επιτυχία, τις πρωτιές αλλά και ειδικότερα γιατί εδώ και αιώνες, από το 1743, είναι η σαμπάνια των νικητών, των μεγάλων στιγμών αλλά του savoir-faire. Προσεκτική επιλογή σταφυλιών, διαδικασία παραγωγής του κρασιού που επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό σεβασμού της παράδοσης, και καινοτομίας είναι οι ανυπέρβλητες αξίες οινοποιίας του οίκου – για να δημιουργηθεί ο λαμπερός φρουτώδης χαρακτήρας, η κομψή ωριμότητα και η σαγηνευτική γεύση των σαμπανιών Moët&Chandon. H Grey Goose, η βότκα με την καλύτερη γεύση στον κόσμο, βρίσκεται δίπλα σε όλους αυτούς που ζουν μια ζωή πλούσια σε εμπειρίες κυνηγώντας στόχους που ξεπερνούν τα δεδομένα. Ενσωματώνουν το ίδιο όραμα με αυτό του ιδρυτή της GreyGoose, FrancoisThibault που δημιούργησε ένα προϊόν το οποίο έθεσε νέα δεδομένα στην αγορά. Χρησιμοποιώντας μόνο τις καλύτερες Γαλλικές πρώτες ύλες ξεπέρασε τα όρια της γνωστής μέχρι τότε παραγωγικής διαδικασίας και εμπνεύστηκε την ‘απόλυτη Super Premium vodka – την GreyGoose. Χορηγός του αγώνα ήταν η Porsche Hellas και η Μοτοδυναμική ΑΕΕ, με την νέα δίλιτρη Porsche Μacan.Η δίλιτρη Macan , χάρις στην απόδοση του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα της και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά, αποδεικνύεται ένα πανίσχυρο compact SUV με ιδιαίτερα sport οδική συμπεριφορά. Η Porsche Macan 2.0 lt «πάρκαρε» στην πλατεία Ποσειδωνίου, καθ'όλη τη διάρκεια των αγώνων. Επίσημος Χρονομέτρης του αγώνα για τρίτη συνεχή χρονιά ήταν ο ταυτισμένος με την ιστιοπλοΐα, Ελβετικός Οίκος υψηλής Ωρολογοποιίας IWC Schaffhausen, που χαρακτηρίζεται από το πάθος για την καινοτομία και την τεχνική επινοητικότητα. Η συλλογή του οίκου εκτέθηκε κατά τη διάρκεια του τετραημέρου στο σαλόνι του Poseidonion Grand Hotel προκειμένου ο κόσμος να τη θαυμάσει από κοντά και να δοκιμάσει τα νέα μοντέλα DaVinci στον καρπό του. Όπως προαναφέρθηκε ο Official Time Keeper του αγώνα απένειμε στον ΝΟΕ το IWC Aquatimer Automatic Edition Cousteau, το καταδυτικό ρολόι, με την εγχάραξη του Ζακ-Υβ Κουστώ στο πίσω μέρος της ατσάλινης κάσας του και το χαρακτηριστικό μπλε καντράν. Ο οίκος Ralph Lauren που φέτος γιορτάζει 50 χρόνια ζωής, ήταν ο Beauty Partner του SCYR 2017 με το άρωμα Polo Blue. Το επίσημο άρωμα των αγώνων, αρρενωπό και ταυτόχρονα φρέσκο, ταυτίζεται απόλυτα με την ευγενή πολυτέλεια και τον κόσμο της ιστιοπλοΐας, ενώ ακολουθεί τους πρωταγωνιστές της περιπέτειας από τη συναρπαστική ρεγκάτα στη γιορτή που εξελίσσεται μετά τον αγώνα. Επίσημος Apparel Sponsor της SCYR2017, ήταν η εταιρία ένδυσης, Napapijri, που έχει ως διαχρονικό της μότο «Πάντα υπάρχει ένα ταξίδι» - μήνυμα που ταιριάζει απόλυτα στο συναρπαστικό ταξίδι και τις εμπειρίες των πληρωμάτων των σκαφών. Η Napapijri είχε ενεργή παρουσία στο event, ντύνοντας τόσο την οργανωτική επιτροπή, αλλά και μερικά από τα πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα και συγκεκριμένα τα σκάφη “Tincano”, «Βίκινγκ», και «Ο Τελευταίος». Suncare Partner των ιστιοπλόων που εκτίθενται για αρκετές ώρες στον ήλιο, κάνοντας το άθλημα που αγαπούν, ήταν η LaRoche-Posay που φρόντισε για την αντηλιακή τους προστασία προσφέροντας στα πληρώματα και τις ομάδες το ANTHELIOS XL WetSkin SPF50+ για το σώμα με τεχνολογία WetSkin για εύκολη εφαρμογή σε βρεγμένο δέρμα, το ΑΝΤΗΕLIOS XL Ultra- LightFluid SPF50+ για το πρόσωπο και το ΑΝΤΗΕLIOS XL StickZone SPF50+ για γρήγορη, τοπική εφαρμογή που δεν χρειάζεται επάλειψη. Το ιστορικό Poseidonion Grand Hotel, που κάθε χρόνο είναι το κέντρο επιχειρήσεων, υπήρξε και φέτος Μέγας Υποστηρικτής, αλλά και αθλοθέτης των βραβείων Concoursd’Elegance για τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά σκάφη. Το ξεχωριστό Amanzoe Resort ήταν για έβδομη συνεχή χρονιά υποστηρικτής του αγώνα συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης με το σκάφος Wally. Υποστηρικτής ήταν επίσης και η Technohull, κορυφαία εταιρεία στον χώρο των πολυτελών και υψηλών προδιαγραφών ταχύπλοων RIB, για τα σκάφη της οποίας έχουν αφιερώματα διεθνή περιοδικά με εγκωμιαστικά σχόλια, που διέθεσε τα εντυπωσιακά σκάφη της για τις ανάγκες των αγώνων. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η Sebago που δίνει έμφαση στο σεβασμό προς την τέχνη της χειροποίητης κατασκευής παπουτσιών και πρόσφερε τα παπούτσια για τους νέους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ενώ παράλληλα κλήρωσε και ζευγάρια κατά τη διάρκεια του τετραημέρου και δώρισε πλούσια δώρα στους επισκέπτες του περιπτέρου της στο Race Village. Η SaltyBag, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στο είδος της, κατασκεύασε για ακόμα μια χρονιά τις skipper’s bags των αγώνων, όπως πάντα από ανακυκλωμένα πανιά ιστιοπλοϊκών σκαφών. Μάλιστα, η φετινή χρονιά αποτελεί την 5η συνεχή χρονιά συνεργασίας της εταιρείας με το Spetses Classic Yacht Regatta, με μία ειδική τσάντα να έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό. H Salty Bag συμμετείχε και στο Race Village με ένα μοναδικά διακοσμημένο περίπτερο.