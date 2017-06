Τα πιο ωραία στέκια για καφέ μετά το μπάνιο

Rumors

Εν πλω

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και οι εξορμήσεις του σαββατοκύριακου στις παραλίες είναι στο φόρτε τους. Από εδώ και στο εξής, τα καφέ γύρω από τις παραλίες της Αττικής γίνονται τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά στέκια συμπληρώνοντας το ιδανικό σκηνικό απόδρασης από την πόλη. Τι καλύτερο, μετά το μπάνιο στη θάλασσα, από έναν παγωμένο καφέ μια ανάσα από το κύμα ή ένα cocktail με θέα το ηλιοβασίλεμα; Βολτάραμε στην αθηναϊκή ριβιέρα αλλά και στην ανατολική ακτογραμμή και ξεχωρίσαμε οκτώ ωραία μέρη για να χαλαρώσουμε ατενίζοντας τη θάλασσα.Με μια πρώτη ματιά θα αντικρίσετε ένα ντιζαϊνάτο σπίτι στη θάλασσα, έτοιμο για φωτογράφιση σε περιοδικό. Πρωτοποριακό cοncept, υπέροχο ντιζάιν και ποιότητα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του Balux The House Project στη Γλυφάδα, καθιστώντας το τον καταλληλότερο χώρο για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας την άπλετη θέα στη θάλασσα και το εκπληκτικότερο ηλιοβασίλεμα της αθηναϊκής ριβιέρας. To Balux αποτελεί ιδανική επιλογή για όλες τις ώρες της ημέρας, με τη νόστιμη κουζίνα και το πρωτότυπο περιβάλλον να το καθιστούν μοναδική πρόταση διασκέδασης.Λεωφόρος Ποσειδώνος 58, Γλυφάδα, τηλ. 210 8983577, http://www.baluxcafe.com , fb page: Balux Cafe : The House Project Το Nalu στην Ακτή του Ήλιου είναι ένας all day χώρος με άποψη και προσωπικότητα, τον οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Σε ένα πολύ προσεγμένο και ιδιαίτερο περιβάλλον με ethnic στοιχεία, boho έπιπλα, υφάσματα με επιρροές από εξωτικά μέρη, ανάγλυφα patterns και φυσικά υλικά (πέτρα, ξύλο) που συνδυάζονται ιδανικά με ατμοσφαιρικό φωτισμό, θα πιείτε τον καφέ σας σε κάποια από τις παρεΐστικες γωνιές του ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε εκλεκτές γαστρονομικές δημιουργίες με fusion στοιχεία, ξεκινώντας από το πρωί με το μοναδικό brunch και στη συνέχεια με μεσογειακές και όχι μόνο γεύσεις. Όσοι το επισκεφτείτε με τα παιδιά σας, να είστε σίγουροι ότι κι αυτά θα περάσουν τέλεια, καθώς το Nalu διαθέτει παιδότοπο υψηλών προδιαγραφών.Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, τηλ. 210 9880990, http://www.nalu.gr , fb page: Nālu Café Σε ένα από τα ωραιότερα κομμάτια της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το Ark αναβίωσε με τον δικό του –εντυπωσιακό οφείλουμε να ομολογήσουμε τρόπο– το θρυλικό μέρος όπου κάποτε στεγάζονταν τα φημισμένα Αστέρια. Στον εκλεπτυσμένης αισθητικής χώρο του φιλοξενούνται ένα εστιατόριο που τιμάει τη μοντέρνα ελληνική κουζίνα και ένα cafe- bar υψηλών προδιαγραφών. Σημειώστε, μάλιστα, ότι εδώ ο καφές σε συνεργασία με την TAF παρασκευάζεται αποκλειστικά για το coffee shop του Ark, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και εξαιρετικό δείγμα μονοποικιλιακού καφέ από μία μόνο φάρμα. Με περισσότερα από 40 χαρμάνια και διαφορετικό coffee of the day καθημερινά, η απλή βόλτα μας για καφέ στο Ark μετατρέπεται σε μοναδική εμπειρία.Γρηγορίου Λαμπράκη 2, Γλυφάδα, τηλ. 210 8948882, www.ark-glyfada.gr , fb page: Ark Οι συστάσεις είναι περιττές για ένα από τα πιο καθιερωμένα στέκια στη Βουλιαγμένη, που αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής αλλά και για τους λάτρεις των νοτίων προαστίων. Ό,τι ώρα και να το επισκεφτείς θα το βρεις γεμάτο, καθώς εκτός από φιλικό περιβάλλον και cozy ατμόσφαιρα προσφέρει και εκπληκτική θέα στη θάλασσα.Λεωφόρος Ποσειδώνος 17, Βουλιαγμένη, τηλ. 210 8961200, fb page: Rumors- Lounge Cafe Με μαγευτική θέα στη θάλασσα και υψηλό επίπεδο παροχών, το Εν Πλω επί της Ποσειδώνος στη Βουλιαγμένη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σταθερές αξίες για στιγμές δίπλα στο κύμα. Πρωταγωνιστής εδώ δεν είναι άλλος από τα νερά του Σαρωνικού, που δημιουργούν το ιδανικό φόντο για καφέ αλλά και για φαγητό.Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη, τηλ. 210 9671770, www.en-plo.gr , fb page: En Plo (Eν Πλώ)