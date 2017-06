Διάκριση για τη Roche Hellas σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σχετικά με τα CR Index

Χάλκινη διάκριση απέσπασε η Roche Hellas, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης – CR Index. Στην εταιρεία απονεμήθηκε Βραβείο Bronze για τις επιδόσεις της στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών, ενώ της απονεμήθηκε η ειδική διάκριση «Έπαινος για την Αγορά - Marketplace Award» στον τομέα αξιολόγησης που αφορά στην Αγορά και ειδικότερα στην κατανόηση και στην ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της έμπρακτης δέσμευσης της Roche Hellas στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης με κύριους άξονες το σεβασμό στον εργαζόμενο, την εφαρμογή κανόνων ποιοτικής λειτουργίας και δεοντολογίας, τη φροντίδα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και τη συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Τα βραβεία, απονεμήθηκαν στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, που διοργανώθηκε την Τρίτη 21 Ιουνίου από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παραλαμβάνοντας το Βραβείο, η Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, κ. Ξένια Καπόρη, τόνισε μεταξύ άλλων: «Όλοι εμείς στη Roche μοιραζόμαστε μια βασική πεποίθηση: ότι το «καλώς επιχειρείν» συνεπάγεται ένα καλύτερο αύριο. Αυτή τη δέσμευση τηρούμε καθημερινά μέσα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, λειτουργώντας με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και συμμόρφωσης, επενδύοντας συστηματικά στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα – ειδικά στη δύσκολη περίοδο της κρίσης – τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στα προϊόντα μας, για όσους τα έχουν ανάγκη. Είμαστε υπερήφανοι για την αναγνώριση όλης αυτής της προσπάθειας, στο πλαίσιο του θεσμού CR Index. Τόσο η ίδια η διάκριση, όσο και η διαδικασία της αξιολόγησης που προηγήθηκε, μας παρέχουν την έμπνευση, το κίνητρο αλλά και την πολύτιμη πρακτική καθοδήγηση για να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι.»Ο δείκτης CR Index εισήχθη στην Ελλάδα το 2008 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community). Είναι σημαντικότερος διεθνώς δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση και αναγνώριση των εταιρικών πρακτικών σε τέσσερις επιμέρους τομείς: κοινωνία, περιβάλλον, εργαζόμενοι και αγορά.Η Roche αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία παγκοσμίως στον Κλάδο Φαρμάκων και Διαγνωστικών και εστιάζει στην προαγωγή της επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της δυναμικής των Κλάδων Φαρμάκου και Διαγνωστικών υπό την ίδια στέγη, έχουν καταστήσει τη Roche ηγέτιδα στην εξατομικευμένη θεραπεία – μια στρατηγική που έχει στόχο να προσφέρει σε κάθε ασθενή την κατάλληλη θεραπεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Roche είναι η μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο, με ένα διευρυμένο φάσμα φαρμακευτικών θεραπειών στην ογκολογία, την ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, την οφθαλμολογία και τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Roche κατέχει επίσης ηγετική θέση παγκοσμίως στα in vitro διαγνωστικά και την ιστολογική διάγνωση του καρκίνου, καθώς και τη διαχείριση της νόσου του διαβήτη. Από το έτος ίδρυσής της, το 1896, η Roche εξακολουθεί να αναζητά καλύτερους τρόπους πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας πολλών παθήσεων και να προσφέρει σημαντικό όφελος στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, η εταιρεία με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είκοσι εννέα φάρμακα που έχουν αναπτυχθεί από τη Roche συμπεριλαμβάνονται στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας), μεταξύ αυτών πολύτιμα για τη ζωή αντιβιοτικά, ανθελονοσιακά και αντικαρκινικά φάρμακα. Στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, η Roche βρίσκεται για όγδοη συνεχή χρονιά στην πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών του Κλάδου της Φαρμακευτικής και Βιοτεχνολογικής Βιομηχανίας και των Επιστημών Υγείας βάσει των Δεικτών Βιωσιμότητας Dow Jones. Ο Όμιλος Roche, με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και το 2016 απασχόλησε περισσότερους από 94.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Το 2016, η Roche επένδυσε 9,9 δισ. ελβετικά φράγκα σε Έρευνα & Ανάπτυξη και σημείωσε πωλήσεις ύψους 50,6 δισ. ελβετικών φράγκων. Η Genentech στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία. Για περισσότερες πληροφορίες: www.roche.com