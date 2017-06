H ιλιγγιώδης πορεία του Φάις από τη Νike και τα Factory Outlet στην Καλογήρου

Σαράντα χρόνια νωρίτερα, ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις έμπαινε για πρώτη φορά στην αγορά του υποδήματος και των αθλητικών ειδών, ιδρύοντας την Εlmec Sport S.A. Ήταν η στιγμή που έφερε στην Ελλάδα μία άγνωστη τότε εταιρεία, τη ΝΙΚΕ, η οποία άλλαξε το τοπίο της ένδυσης. Εκτός από κυρίαρχη δύναμη στο χώρο των αθλητικών, εξελίχθηκε σε ένα brand το οποίο συνδέθηκε με το καθημερινό ντύσιμο. Γράφει ο Γιώργος Λαμπίρης Mία από τις πιο ηχηρές επιχειρηματικές κινήσεις του Φάις ήταν η ίδρυση των Factory Outlet, προσφέροντας επώνυμες ετικέτες ρούχων και υποδημάτων σε προσιτές τιμές. To πρώτο κατάστημα άνοιξε στην οδό Πειραιώς το 1998, ενώ ήταν η πρώτη επιχείρηση αυτής της μορφής που λειτούργησε στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τη Nike και την επέκταση των Factory Outlet, ο ίδιος απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο στο Attica, ενώ το 2001 εξαγόρασε μέσω θυγατρικής της Elmec το κτίριο του Μινιόν στην Πατησίων, το οποίο σήμερα βρίσκεται στα χέρια του Δημήτρη Κουτσολιούτσου (Folli Follie Group). Η αυτοκρατορία Φάις γνώρισε κλυδωνισμούς στις αρχές του 2000, ενώ το όνομά του ενεπλάκηστην υπόθεση ΜΑΚΛΩ. Tην ίδια περίοδο πούλησε το σύνολο των μετοχών της Elmec που είχε στην κατοχή του – το 52%-, στον εφοπλιστή Θανάση Λασκαρίδη, από τον οποίο την εξαγόρασε στη συνέχεια ο όμιλος Folli Follie, ο οποίος είναι σήμερα κάτοχος και των Factory Outlet. Το 2013 ξεκίνησε η επιστροφή του Φάις. Ο επιχειρηματίας έκανε το επιχειρηματικό come back, αναλαμβάνοντας την Puma, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Γλου από την εταιρεία. Σταδιακά κατάφερε να θέσει υπό την επιχειρηματική του ομπρέλα και άλλα γνωστά εμπορικά σήματα όπως οι Adidas, η Under Armour – εταιρεία με σημαντική εξάπλωση τα τελευταία χρόνια στην Αμερική -, η Prince, η Tretorn και η Mango. Εκτός όμως από την ένδυση ο Φάις δεν ξέχασε και τη δραστηριοποίησή του στα δίκυκλα αμερικανικής προέλευσης, καθώς μετά την αντιπροσώπευση της Harley Davidson παλαιότερα, το 2015 η εταιρεία Sportswind S.A., θυγατρική του Fais Group, ανέλαβε την αντιπροσωπεία των μοτοσυκλετών Indian και Victory. Το πρώτο κατάστημα - έκθεση άνοιξε στη λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι για να μεταφερθεί στις αρχές του 2017 εκεί που κάποτε στεγαζόταν η έκθεση της Harley Davidson και βρίσκεται και η έδρα του ομίλου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα. Mεταξύ των σημάτων που έχει επίσης στην κατοχή του ο όμιλος Φάις είναι επίσης τα brands αθλητικών ειδών Freddy, Hummel, Umbro, Oxbow, Pony και αρκετά ακόμα. Σημαντική κίνηση αποτέλεσε η πρόσφατη εξαγορά του 43,64% του ιστορικού κτιρίου της Αγοράς Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη έναντι 1,9 εκατ. ευρώ, μαζί με την εταιρεία Notos Com, καθώς προκρίθηκαν ως προτιμητέοι επενδυτές από το ΤΑΙΠΕΔ για τη διαχείρισή του. Την Πέμπτη, μεσημέρι της 22ας Ιουνίου και μετά από μακρές διαπραγματεύσεις προχώρησε σε μία ακόμα κίνηση, εξαγοράζοντας τον όμιλο Λεμονή (ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, TOD’S, SALVATORE FERRAGAMO, HOGAN, ΧΑΡΑΛΑΣ, NINE WEST). Θυμίζουμε ότι η επιχείρηση των αδελφών Λεμονή διέγραφε έντονα πτωτική πορεία το τελευταίο χρονικό διάστημα, με συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και άδειες βιτρίνες. Πλέον οι ισορροπίες αλλάζουν για τους Σάμι Φάις, Αττικά Πολυκαταστήματα και την οικογένεια Λεμονή. Ο Φάις υπέγραψε MoU με τις τράπεζες για την οικονομική εξυγίανση της άλλοτε κραταιάς αλυσίδας υποδημάτων και πλέον καθίσταται κυρίαρχος στο συγκεκριμένο κλάδο. Στο νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί ο ίδιος θα είναι κάτοχος της πλειοψηφίας των μετοχών, ενώ σε αυτή θα συμμετάσχει και η οικογένεια Λεμονή με μειοψηφικό πακέτο της τάξεως του 15%, καθώς και η Αττικά Πολυκαταστήματα με ποσοστό που αναμένεται να καθοριστεί.

ΠΗΓΗ News.gr