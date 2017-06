Την τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση θα συζητήσουν στο Θερινό Νταβός

Πάνω από 2.000 σημαίνουσες προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας, των επιστημών και των τεχνών θα συγκεντρωθούν στην παραθαλάσσια πόλη Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου για την 11η Ετήσια Συνάντηση Νέων Πρωταθλητών (Annual Meeting of the New Champions), που είναι επίσης γνωστή ως το θερινό φόρουμ του Νταβός. Το θέμα της φετινής συνάντησης είναι η «Επίτευξη Ανάπτυξης Ανοικτής σε Όλους στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση». Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο πώς οι καινοτομίες στην τεχνολογία και την πολιτική μπορούν να αναπτυχθούν για να επιταχύνουν τη μετάβαση σε ένα περισσότερο ανοικτό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πηγή ΑΠΕ

