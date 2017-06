O Οδυσσέας Χαραλάμπους αντιπρόεδρος της Cisco Ανατολικής Ευρώπης

Στη θέση του αντιπροέδρου της Cisco, για την Ανατολική Ευρώπη, προάγεται ο Οδυσσέας Χαραλάμπους, ο πρώτος Κύπριος διευθυντής της Cisco που προάγεται σε τέτοια θέση. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, ο Οδυσσέας Χαραλάμπους εντάχθηκε στο δυναμικό της Cisco το 2006, προερχόμενος από την NCR Hellas, όπου εργαζόταν ως διευθύνων σύμβουλος και ανέλαβε αρχικά καθήκοντα γενικού διευθυντή για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Με την ίδρυση του Central Theatre το 2011, προάχθηκε ως επικεφαλής για την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη (Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία), ενώ αργότερα ανέλαβε και την Πολωνία και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η προαγωγή του στη θέση του Vice President Eastern Europe, γίνεται σε αναγνώριση της συμβολής που έχει όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά στην Ευρώπη και παγκόσμια στη Cisco. Υπό την ηγεσία του Οδυσσέα Χαραλάμπους, ο τομέας της Ανατολικής Ευρώπης, αναπτύχθηκε ραγδαία και σημείωσε σημαντικές καινοτομίες. Πολλές χώρες διακρίθηκαν ως Great Places to Work και εφαρμόστηκαν καινοτόμα συστήματα ανάλυσης δεδομένων της αγοράς. Ο Οδυσσέας Χαραλάμπους προτιμά να επικεντρώνεται στους πελάτες και βελτιώνει διαρκώς το εύρος, τόσο των δικών του δεξιοτήτων όσο και των συνεργατών του. Για δύο συνεχόμενες χρονιές (2007 & 2008), έλαβε το βραβείο «General Manager of the Year» για την περιοχή της Μεσογείου, ενώ είναι ο πρώτος Κύπριος ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο αντιπροέδρου στη Cisco παγκοσμίως. Η επαγγελματική του πορεία του μετρά περίπου 30 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει διαχειριστεί με επιτυχ σημαντικά έργα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα εταιρικά δίκτυα και τις τεχνολογίες διαδικτύωσης, καθώς και στις εφαρμογές και το λογισμικό στους κλάδους της παραγωγής, του λιανικού εμπορίου του τραπεζικού τομέα και των τηλεπικοινωνιών. Ο Οδυσσέας Χαραλάμπους, κατέχει Διδακτορικό Πτυχίο (PhD), και Μεταπτυχιακό (MSc), στην Τεχνητή Νοημοσύνη, από το πανεπιστήμιο του Manchester Institute of Science and Technology - UMIST και δίπλωμα πιλότου PPL (Private Pilot License) σε μονοκινητήρια αεροσκάφη.

ΠΗΓΗ News.gr