Η Amazon εξαγόρασε την Whole Foods έναντι 13,7 δισ.

Η Amazon του Jeff Bezos ανακοίνωσε την απόφασή της να εξαγοράσει την μεγαλύτερη εταιρεία σουπερμάρκετ με βιολογικά προϊόντα των ΗΠΑ, Whole Foods, αντί του σεβαστού ποσού των 13,7 δισ. δολαρίων. Η Amazon με το ποσό αυτό αγοράζει και το χρέος της Whole Foods Market Inc, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη συμφωνία στην αγορά λιανικής από Διαδικτυακή εταιρεία. Η Amazon κερδίζει ειδική προνομιακή τιμή στην αγορά μετοχών της εταιρείας. Η Whole Foods το τελευταίο διάστημα βρισκόταν υπό πίεση από το επιθετικό hedge fund Jana Partners LLC, που προσπαθούσε να αλλάξει το διοικητικό της συμβούλιο. Η διαδικασία της εξαγοράς θα ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.

