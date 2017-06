Honda Civic Type R: Βασισμένο σε εντελώς νέες σχεδιαστικές αρχές

Το νέοέχει κατασκευαστεί εξ αρχής για να προσφέρει απολαυστική οδηγική εμπειρία (στην κατηγορία hot hatch) στο δρόμο και στην πίστα. Βασισμένο σε εντελώς νέες σχεδιαστικές αρχές, το Type R εξελίχθηκε παράλληλα με το νέο, στάνταρ μοντέλο Civic hatchback, με αμοιβαία οφέλη για τη δυναμική συμπεριφορά και την πολιτισμένη λειτουργία και των δύο εκδόσεων. Συνεχίζει την κληρονομιά της οικογένειας μοντέλων hatchback υψηλών επιδόσεων της Honda, συνδυάζοντας την δυναμική της εμπρόσθιας κίνησης (FWD) με εντυπωσιακή σχεδίαση και μελετημένη αεροδυναμική. Ένα νέο βολάν μονής μάζας σε συνδυασμό με το 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο μειώνει την αδράνεια του συμπλέκτη κατά 25%, και συνδυάζεται με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης κατά 7% για βελτιωμένη απόκριση κατά την επιτάχυνση. Η λειτουργία συγχρονισμού στροφών κινητήρα-κιβωτίου εξαφανίζει τους κραδασμούς κατά τις αλλαγές λόγω μεγάλης διαφοράς στροφών, ενώ ενισχύει την απόλαυση της οδήγησης ενός σπορ αυτοκινήτου με μηχανικό κιβώτιο.Ένα ελαφρύ, άκαμπτο αμάξωμα (προϊόν καινοτόμων, νέων τεχνικών σχεδιασμού & κατασκευής) συμπληρώνει το χαμηλότερο κέντρο βάρους και το νέο, προηγμένο σύστημα ανάρτησης, συμβάλλοντας στη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος. Το σύστημα εμπρός ανάρτησης με γόνατα διπλού άξονα (Dual-Axis Strut) μειώνει τη ροπή διεύθυνσης κατά την επιτάχυνση, βελτιώνει το στρίψιμο στο όριο και την αίσθηση του τιμονιού. Η νέα πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων του Type R βελτιώνει την οδηγική άνεση και την ευστάθεια στις υψηλές ταχύτητες.Το σύστημα διεύθυνσης (κρεμαγιέρα με δύο πινιόν, μεταβλητού λόγου και με ηλεκτρική υποβοήθηση) είναι νέο στο Type R, παρόμοιο με αυτό του στάνταρ Civic, αλλά με βελτιστοποιημένο μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού για να επιτυγχάνεται πιο άμεση απόκριση και αίσθημα ασφάλειας στις υψηλές ταχύτητες. Η μέγιστη ισχύς από τον κινητήρα 2.0-litre VTEC TURBO είναι 320 ίπποι στις 6.500 στροφές, και η μέγιστη ροπή 400Nm από 2.500 έως τις 4.500 στροφές. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα γίνεται σε 5,7 δεύτερα και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 272 χλμ., που σημαίνει ότι είναι το πιο γρήγορο, και με την καλύτερη επιτάχυνση μοντέλο στην κατηγορία του. Επίσης, είναι το ταχύτερο Type R που έχει περάσει ποτέ από το Nürburgring Nordschleife με χρόνο γύρου 7: 43.8. Το 2017 Type R διαθέτει μεγαλύτερη σειρά προγραμμάτων οδήγησης, προσθέτοντας μία ρύθμιση ‘Comfort’ στο στάνταρ ‘Sport’ και στο ‘+R’ mode που προορίζεται για την αγωνιστική πίστα. Όλα προσαρμόζουν την ενδοτικότητα της ανάρτησης, τη γεωμετρία διεύθυνσης και την απόκριση του γκαζιού του αυτοκινήτου, ανάλογα με τις απαιτήσεις (on demand). Συγκριτικά με το προηγούμενο Type R, η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των δυνάμεων απόσβεσης κάθε προγράμματος προσφέρει τώρα μεγαλύτερη χρηστικότητα σε μεγαλύτερη ποικιλία οδικών συνθηκών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Comfort mode προσφέρει υψηλό βαθμό ενδοτικότητας, μαζί με πιο ομαλή απόκριση διεύθυνσης. Οι επιθετικές γραμμές του Civic Type R δείχνουν το δυναμικό χαρακτήρα του. Φαρδύτερο, μακρύτερο και χαμηλότερο από όλους τους προκατόχους του, έχει μικρότερους προβόλους και μυώδεις, στιβαρές γραμμές. Μία επιθετική φυσιογνωμία, προτεταμένοι θόλοι των τροχών και ανάγλυφες εμπρός και πίσω εισαγωγές αέρα προδίδουν το σπορ χαρακτήρα του. Το ολοκληρωμένο αεροδυναμικό πακέτο περιλαμβάνει ένα λείο κάτω τμήμα αμαξώματος, εμπρός ‘air curtain’, λεπτή πίσω πτέρυγα και γεννήτριες στροβιλισμών, τα λεγόμενα vortex generators στο πίσω άκρο της γραμμής οροφής. Αυτά τα χαρακτηριστικά πετυχαίνουν την καλύτερη ισορροπία μεταξύ άνωσης και αντίστασης στην κατηγορία, προσφέροντας ανώτερα επίπεδα ευστάθειας στις υψηλές ταχύτητες. Τα επίπεδα ποιότητας, άνεσης και θορύβων έχουν βελτιωθεί αισθητά στο εσωτερικό. Όλοι οι επιβάτες απολαμβάνουν αναβαθμισμένη ορατότητα και ευρυχωρία για να βιώνουν τις εντυπωσιακές επιδόσεις του Type R, ενώ ο μεγάλος χώρος αποσκευών και το συρόμενο από το πλάι πρωτοποριακό κάλυμμα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά του σε επίπεδο πρακτικότητας και ευελιξίας στην κατηγορία σπορ hatchback. Το νέο Type R δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος εξέλιξης με τα υπόλοιπα μέλη της 10ης γενιάς της οικογένειας Civic, του παγκοσμίως μεγαλύτερου project για ένα μοντέλο στην ιστορία της Honda. Η παραγωγή του νέου Type R αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2017 στη Honda of the UK Manufacturing (HUM) στο Swindon, παγκόσμιο κόμβο παραγωγής της 10ης γενιάς του Civic hatchback. Το Type R θα εξάγεται σε όλη την Ευρώπη και σε άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Η άφιξή του στη Β. Αμερική θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που ένα Type R με το σήμα Honda θα πωλείται επίσημα εκεί.