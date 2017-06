Το tweet του Τσίπρα στα αγγλικά για την απόφαση του Eurogroup

«Η απόφαση της Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», τονίζει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με αναρτήσεις του στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απόφαση αποτελεί ισχυρή δέσμευση προς τον στόχο για την έξοδο της Ελλάδας από μία κρίση που έβλαψε την κοινωνία και την οικονομία της.



Ειδικότερα, στις δύο αναρτήσεις του στον διεθνή (αγγλόφωνο) λογαριασμό του στο Twitter, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημειώνει:



- «Η απόφαση της Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» (Eurogroup's decision is an important boost to the Greek economy, as a dynamic recovery is already underway).

Eurogroup’s decision is an important boost to the Greek economy, as a dynamic recovery is already underway. — Alexis Tsipras (@tsipras_eu) 16 Ιουνίου 2017

- «Η Ελλάδα βρίσκεται καθ' οδόν στο να τερματίσει μία κρίση που βλάπτει την κοινωνία και την οικονομία μας. Η απόφαση αυτή αποτελεί μία ισχυρή δέσμευση για αυτόν τον στόχο». (Greece is on its way to put an end to a crisis that harmed our society and economy. This decision provides a strong commitment to this goal).