Η Nova ξαναχτυπά με ακόμα ένα live Game of Thrones! (video)

Μετράμε αντίστροφα για τον 7ο κύκλο! θυμόμαστε όσα διαδραματίστηκαν και μαντεύουμε τις εξελίξεις!Σχεδόν ένα μήνα πριν την πολυπόθητη πρεμιέρα του Game of Thrones από την Nova , στις 16 Ιουλίου ταυτόχρονα με την Αμερική, έρχεται ένα ακόμα live, αφιερωμένο στον δεύτερο κύκλο της σειράς. Με καλεσμένο τον παρουσιαστή και ηθοποιό Αλεξ Κάβδα, θυμόμαστε τις καλύτερες σκηνές του δεύτερου κύκλου ενώ παίρνουμε μια γεύση για όσα συμβαίνουνbackstage της σειράς.Επιπλέον, για 1η φορά στην Ελλάδα, μπορεί κανείς να απολαύσει όλους τους κύκλους του Game of Thrones, εντελώς δωρεάν στο Nova On Demand! Ενημερωθήκαμε για το πως εκδηλώνεται η επιτυχία του GoΤ από διάφορους θαυμαστές που δεν διστάζουν να κάνουν ακόμα και τατουάζ κάποιον χαρακτήρα, ενώ μισήσαμε ακόμα πιο πολύ τους «κακούς» μέσα από το top 5.Όσοι δε σχολίασαν το Live, είχαν την δυνατότητα να διεκδικήσουν δώρα μέσω του διαγωνισμού μας.Μην ξεχνάτε ότι τα Live μας για το Game of Thrones μπορείτε να τα βλέπετε κάθε Πέμπτη στις 16:00 στο, στο, στο ειδικό αφιέρωμα για τη σειρά στο, αλλά και στο! #GoTGR”.