Έρχεται στην Ελλάδα το Xbox One X: Πόσο θα στοιχίζει

Στη χώρα μας θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου η νέα κονσόλα της Microsoft, Xbox One X, εκτενής παρουσίαση του οποίου έγινε στο πλαίσιο της έκθεσης E3 στο Λος Άντζελες- κατά την οποία παρουσιάστηκαν 42 παιχνίδια, εκ των οποίων 22 αποκλειστικές κυκλοφορίες στο Xbox One.



Η εκτιμώμενη τιμή λιανικής του θα είναι 499,99 ευρώ. Σύμφωνα με τη Microsoft, πρόκειται για την «καλύτερη κονσόλα για αληθινά 4Κ παιχνίδια από τους καλύτερους δημιουργούς παιχνιδιών παγκοσμίως», ενώ υπογραμμίζεται πως όλα τα παιχνίδια και αξεσουάρ του Xbox One είναι συμβατά με το Xbox One X.



Όπως ανέφερε ο Φιλ Σπένσερ, Head of Xbox της Microsoft, το Xbox θα επεκτείνει τη backwards compatibility βιβλιοθήκη του Xbox One με 400 δημοφιλείς τίτλους του Xbox 360, περιλαμβάνοντας επίσης κλασικά παιχνίδια που κυκλοφόρησαν για το πρώτο Xbox, κάνοντας την αρχή με το «Crimson Skies».



Αντίστοιχα, δημοφιλείς τίτλοι, όπως τα «Gears of War 4», «Forza Horizon 3», «Minecraft», «Resident Evil 7», «Final Fantasy 15», «Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands», «Rocket League» κ.α, θα λάβουν δωρεάν αναβαθμίσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Xbox One X. Επίσης, μια πολύ μεγάλη λίστα παιχνιδιών θα έχει καλύτερη απόδοση (Xbox One X Enchanced), ενώ αρκετά από αυτά θα έχουν γίνει διαθέσιμα μέχρι την κυκλοφορία του Xbox One X.