Dude, ένα μπαρ με άποψη στην καρδιά της πόλης

Το The Dude είναι από εκείνα τα μπαράκια που έχουν χαρακτήρα και ένταση, ξενυχτάνε πολύ (και αυτό είναι που μας αρέσει περισσότερο) και καθιερώνονται ως στέκια από την πρώτη κιόλας στιγμή.Αυτό το καθαρόαιμο μπαρ στον πεζόδρομο της Καλαμιώτου, βρίσκεται στην κορυφή των επιλογών όσων αγαπούν να απολαμβάνουν το ποτό ή το cocktail τους σε μέρη με χαλαρή και φιλική ατμόσφαιρα.Αν και λειτουργεί από το μεσημέρι σερβίροντας καφέ, δείχνει ιδιαίτερη «αδυναμία» στα βράδια τα οποία αποτελούν και το δυνατό χαρτί του. Την ημέρα θα το προτιμήσετε για έναν χαλαρό καφέ μετά τις βόλτες και τα ψώνια σας στο κέντρο της Αθήνας, ενώ το βράδυ για ποτό και χορό με τους φίλους μέχρι πρωίας.Ο μακρόστενος διάδρομος γύρω από τη μεγάλη μπάρα φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, ενώ για πιο prive στιγμές υπάρχει πάντα το μικρό παταράκι στον πάνω όροφο.Οι ωραίες μουσικές συμπληρώνουν άψογα το παζλ του The Dude. Σε καθημερινή βάση συναντάμε dj πίσω από τα decks να δίνει το ρυθμό με funk και ροκ, κυρίως, κομμάτια.Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά: 14.00- 06.00 Καλαμιώτου 14, Αθήνα Τηλ. 210 3227130, 6977 805875 Fb page: The DUDE Bar