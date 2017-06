Throne of Helios, μια διαδραστική εμπειρία που κόβει την ανάσα στη Ρόδο

Το Throne of Helios είναι μια άκρως καινοτόμα, πρωτότυπη και μοναδική ιδέα όχι μόνο για τον ελλαδικό χώρο, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα 9D διαδραστικό σινεμά, που λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια​ στη Ρόδο.​Οι δημιουργοί του Throne Of Helios, ετοίμασαν μια εντυπωσιακή παραγωγή ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, εμπνευσμένη καταρχήν από το Θεό Ήλιο (απ’ όπου προέκυψε και το όνομα του κέντρου ψυχαγωγίας) και φυσικά από την ιστορία της Ρόδου, σύμφωνα με θρύλους, μύθους, παραδόσεις αλλά και ιστορικά γεγονότα που αποδίδονται με τρόπο που διεγείρει τη φαντασία και καθηλώνει το θεατή.​Η ταινία αυτή προβάλλεται ταυτόχρονα σε 9 γλώσσες (Ελληνικά - αφήγηση Γρηγόρη Βαλτινού, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ρώσικα, Σουηδικά, Φινλανδικά και Εβραϊκά) με τη χρήση ειδικών ακουστικών και ​αποτελεί πλέον τον καλύτερο τρόπο για να γνωρίσουμε την ιστορία του νησιού της Ρόδου​.Οι θεατές αφού δέσουν τις ζώνες τους και φορέσουν τα ειδικά 3D γυαλιά, μεταφέρονται σε ένα σχεδόν ρεαλιστικό περιβάλλον μιας άλλης εποχής, ακολουθώντας το Άρμα του Θεού Ήλιου! Αρχαίοι θεοί, το άγαλμα του Κολοσσού, Ιππότες, Οθωμανοί κατακτητές, σεισμοί, μάχες, καταστροφές, αρχαίες πόλεις και επιβλητικά μεσαιωνικά κτήρια, ζωντανεύουν ξανά μπροστά στα μάτια τους με έναν τρόπο που συγκλονίζει.Η εμπειρία του Throne of Helios δεν είναι μόνο η βροχή που αισθάνεσαι, το τράνταγμα του σεισμού καθώς γκρεμίζεται ο Κολοσσός, ο δυνατός άνεμος, τα κανόνια και τα σπαθιά των ιπποτών, τα απειλητικά δόντια των ερπετών της Οφιούσας, οι φλόγες από το άρμα του Θεού Ήλιου που ανάβουν δίπλα σου και οι μυρωδιές από τα δέντρα και τα λουλούδια της Ρόδου. Είναι η έκφραση ικανοποίησης, ενθουσιασμού και χαράς στα πρόσωπα όλων των θεατών καθώς τα φώτα ανάβουν και λύνουν οι ζώνες.Στο δυναμικό του υπερσύγχρονου κέντρου ψυχαγωγίας έχουν προστεθεί επίσης και άλλες​​ ταινίες όπως το «Rhodes Race- Η αρματοδρομία της Ρόδου», «Darwin: Natural Selection- Το μυστήριο της Ζωής», «Dinosaurs @Dusk- Η πτώση των Δεινοσαύρων» και η «Dawn of the space age- Η Αυγή της διαστημικής εποχής»​. Το Throne of Helios-9D Interactive Cinema​ στεγάζεται σε ένα ιστορικό κτήριο της πόλης της Ρόδου​ εκεί ακριβώς όπου λειτουργούσε το παλιό σινεμά San Giorgio, ο πρώτος κινηματογράφος του νησιού που κατασκευάστηκε το 1927 από τους Ιταλούς και ο οποίος φέτος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής​. Στην αίθουσα αναμονής έχει διαμορφωθεί ένας θεματικός χώρος, ιστορικών εκθεμάτων και προβολών.25ης Μαρτίου 2 & Εθνάρχου Μακαρίου, Ρόδος Τηλ. 22410 76850 www.throneofhelios.com Fb page: THRONE OF HELIOS Τιμές: €10/ ενήλικες, €6/ για παιδιά έως 12 χρόνων Ειδικές τιμές για groups και σχολεία.