Υποστήριξη οδηγού - Κινητήρες

Εκτός & Εντός

Aσφάλεια στην οδήγηση

Συνδεσιμότητα και ψυχαγωγία

συνεχίζει την επέκταση της στην κατηγορία των SUV, με το, ένα συμπαγές crossover «νέας γενιάς» με έντονη προσωπικότητα. Η καινοτόμος σχεδίαση του αμαξώματος και οι γενναιόδωρες διαστάσεις, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό και με ιδιαίτερη αισθητική σύνολο, το οποίο διαθέτει την ικανότητα να «μεταμορφώνεται» στις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του, χάρη στους 90 χρωματικούς συνδυασμούς του αμαξώματος και τους 5 του εσωτερικού.Εμπνευσμένο από τις απαιτήσεις των οδηγών, εξασφαλίζει κορυφαία άνεση και αίσθηση ευρυχωρίας, χάρη στην πανοραμική γυάλινη οροφή και την εξαιρετική ορατότητα. Ως εκπρόσωπος του «Citroen Advanced Comfort», προσφέρει απαράμιλλους χώρους για τους επιβάτες του και μια υπέροχη αίσθηση οδικής συμπεριφοράς στον οδηγό του.Εξαιρετικά ευέλικτο στην πόλη και ικανό στον ανοιχτό δρόμο, το νέο C3 Aircross εφοδιάζεται με το προηγμένο σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης “Grip Control” και αυτόματης κατάβασης «Hill Descent» για να συνεχίζει εκεί που ή άσφαλτος τελειώνει. Ταυτόχρονα είναι εφοδιασμένο με 12 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης στα οποία περιλαμβάνεται το «head up display» και 4 πρωτοποριακές τεχνολογίες συνδεσιμότητας με επιπλέον δυνατότητα ασύρματης, επαγωγικής φόρτισης smartphone. Το νέο συμπαγές «SUV Citroen C3 Aircross» θα είναι διαθέσιμο στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2017.Το C3 Aircross δημιουργήθηκε για να πρωτοστατήσει σε μια κατηγορία η οποία πενταπλασίασε τις πωλήσεις της στην Ευρώπη το διάστημα 2012 – 2016. Εμπνευσμένο από το πρωτότυπο C-Aircross, που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το 2017, το νέο C3 Aircross φέρνει μια αύρα ανανέωσης στην κατηγορία των SUV. Εξωτερικά χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και εξωστρέφεια, ενώ εσωτερικά από κορυφαία άνεση και πρωτοτυπία.Εξοπλισμένο με το σύστημα Grip Control, που εξασφαλίζει πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια και το αυτόματο σύστημα κατάβασης Hill Assist Descent, το C3 Aircross αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους λάτρεις της περιπέτειας. Με επιλογές Standard, Sand, All Road, Snow και ESP-Off, το Grip Control αποτελεί ένα πολύτιμο βοηθό για απρόσκοπτη κίνηση σε κάθε επιφάνεια. Η πρωτοποριακή τεχνολογία μετάδοσης συνδυάζεται με κινητήρες βενζίνης και diesel, που εξασφαλίζουν ικανή απόδοση με περιορισμένη κατανάλωση. Το βραβευμένο ως «Κινητήρας της Χρονιάς 2015 και 2016» σύνολο Βενζίνης PureTech των 1.2 λίτρων διατίθεται με ισχύ 82, 110 και 130 ίππων, οι δύο τελευταίοι είναι Turbo, με χειροκίνητα κιβώτια 5 και 6 σχέσεων ή αυτόματο EAT6 στην έκδοση των 110 ίππων Turbo. Ο κινητήρας Turbo Diesel BlueHDi των 1.6 λίτρων είναι διαθέσιμος με ισχύ 120 ή 100 ίππων και συνδυάζεται αντίστοιχα με χειροκίνητο κιβώτιο έξι ή πέντε σχέσεων.Με μήκος 4,15 μέτρα, το συμπαγές αμάξωμα του C3 Aircross διαθέτει δυναμισμό χάρη στην πρωτοποριακή αισθητική, που αποτελεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Με οκτώ διαφορετικά χρώματα αμαξώματος, 4 αποχρώσεις οροφής και 4 πακέτα χρωματικών λεπτομερειών, συνολικά 90 διαφορετικοί συνδυασμοί εξασφαλίζουν μοναδικές δυνατότητες εξατομίκευσης της αισθητικής. Στο εσωτερικό, πέντε διαφορετικοί χρωματικοί συνδυασμοί με το βασικό και τους Metropolitan Grey, Urban Red, Hype Mistral και Hype Colorado δίνουν τη δυνατότητα ενός πολύ μεγάλου εύρους επιλογών. Με μεγάλο μεταξόνιο 2,6 μέτρων και σχεδίαση που εκμεταλλεύεται στο έπακρο κάθε διαθέσιμο εκατοστό του αμαξώματος, το νέο SUV της Citroen συνδυάζει τις αρετές ενός SUV στο δρόμο με την ευρυχωρία και την πρακτικότητα πολυμορφικού. Το μοντέλο διαθέτει το μεγαλύτερο εσωτερικό ύψος στην κατηγορία των συμπαγών SUV και κορυφαίο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες διαρρύθμισης του εσωτερικού εξασφαλίζουν λύσεις σε κάθε απαίτηση. Το διαιρούμενο σε ποσοστό 60:40 πίσω κάθισμα είναι ταυτόχρονα και συρόμενο, κατά 15 εκατοστά. Σε συνδυασμό με το αναδιπλούμενο κάθισμα του συνοδηγού, μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μεγάλου μήκους, έως 2,4 μέτρα. Αντίστοιχα, ο χώρος αποσκευών μπορεί να μεταβληθεί πολύ εύκολα με όφελος στην μεταφορική ικανότητα αντικειμένων ή στην άνεση των επιβατών. Ο όγκος του μεταβάλλεται από τα 410 έως τα 520 λίτρα με το πίσω κάθισμα σε όρθια θέση. Όταν αυτό αναδιπλωθεί, ο διαθέσιμος για τις αποσκευές χώρος αυξάνεται στα 1.289 λίτρα. Στην αίσθηση ευρυχωρίας του εσωτερικού συμβάλλει και η προαιρετική πανοραμική γυάλινη οροφή, το μήκος της οποίας αγγίζει το 1 μέτρο, ενώ η καθημερινή πρακτικότητα αυξάνεται χάρη στους μεγάλους και στρατηγικά τοποθετημένους χώρους μικρών αντικειμένων στο ταμπλό, στην κεντρική κονσόλα και στις πόρτες.Το Citroen C3 Aircross διαθέτει πλειάδα προηγμένων τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης, με στόχο να εξασφαλίσει στον οδηγό και στους επιβάτες το μέγιστο της απόλαυσης και της ασφάλειας σε κάθε διαδρομή. Συνολικά 12 διαφορετικές τεχνολογίες είναι διαθέσιμες, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πλέον προηγμένα μοντέλα στην κατηγορία του: • Keyless entry and start – Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, • Colour head-up display – Έγχρωμη απεικόνιση ενδείξεων, • Top Rear Vision reversing camera – Κάμερα στάθμευσης, • Park Assist – Υποβοήθηση στάθμευσης με αυτόματη λειτουργία τιμονιού σε κάθετες και παράλληλες θέσεις, • Active Safety Brake – Σε ταχύτητες από 5 έως 85 χλμ/ώρα, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό για ενδεχόμενη πρόσκρουση και αν δεν αντιδράσει, ενεργοποιεί το σύστημα πέδησης. Έως τα 60 χλμ/ώρα υπάρχει και η δυνατότητα αναγνώρισης πεζών, • Lane Departure Warning System – Σύστημα ειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας. Λειτουργεί πάνω από τα 60 χλμ/ώρα, • Blind Spot Monitoring System – Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού για οχήματα που κινούνται στο «τυφλό σημείο» των εξωτερικών καθρεφτών, • Speed limit recognition system and recommendation – Σύστημα αναγνώρισης ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού, • Intelligent beam headlights – Αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας των φώτων, • Driver Assistance Alert – Λειτουργεί σε ταχύτητες μεγαλύτερες των 60 km/h και προειδοποιεί τον οδηγό όταν διαγνώσει ελλιπή συγκέντρωση και μειωμένα ανακλαστικά, • Coffee Break Alert – Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού για διάλειμμα, μετά από 2 ώρες συνεχούς οδήγησης, • Grip Control® with Hill Assist Descent – Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και αυτόματης κατάβασης.Σε ένα κόσμο όπου η ψηφιακή επικοινωνία πρωτοστατεί, το C3 Aircross προσφέρει καινοτόμες τεχνολογίες ,ώστε οδηγός και επιβάτες να βρίσκονται πάντα σε επαφή. Το κέντρο χειρισμού του προηγμένου συστήματος infotainment του μοντέλου, αποτελεί μια υψηλής ευκρίνειας ψηφιακή οθόνη αφής 7 ιντσών, μέσω της οποίας ο οδηγός μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα το σύστημα κλιματισμού, το σύστημα ήχου, το GPS και φυσικά τις τηλεφωνικές συσκευές. Εξαιρετικά σημαντική και χρηστική είναι η δυνατότητα επαγωγικής, ασύρματης δηλαδή φόρτισης κινητών τηλεφώνων. Όλα τα smartphone μπορούν να συνδεθούν πανεύκολα στο multimedia σύστημα του C3 Aircross, μέσω Android Auto και Apple Car Play έχοντας ταυτόχρονα τη λειτουργικότητα των συστημάτων Mirror Screen και Mirror Link. Το σύστημα πλοήγησης Citroen Connect Nav της TomTom διαθέτει τη δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης και ταυτόχρονα προηγμένες εφαρμογές όπως τις, σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις για τον καιρό, τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, ακόμα και για τα επικίνδυνα σημεία των οδών στις οποίες κινείται το αυτοκίνητο. Το Citroen Connect Box τέλος, συνδέει το νέο C3 Aircross με ένα κέντρο επείγουσας βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο, που εξασφαλίζει άμεση επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος.