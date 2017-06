Bars in a Bar, μια μοναδική cocktail εμπειρία από το Theory Bar & More

Οι συνοδοιπόροι στο The Drinking Adventure Part 2:

Η περιπέτεια είναι στο αίμα του, που προσκαλεί τους Αθηναίους για το δεύτερο μέρος μιας αν μη τι άλλο κατατοπιστικής Drinking Adventure με εφόδια τα cocktails των καλύτερων bars της επαρχίας στις 21 Ιουνίου. Μετά το περσινό bars in a bar event που συγκέντρωσε μερικούς από τους καλύτερους προορισμούς του fine drinking της Ελλάδας στο Χαλάνδρι, ο πρόσφατα ανακαινισμένος χώρος στη στοά της Πλάτωνος, αλλάζει για μία νύχτα και φιλοξενεί 5 ακόμα bars ορόσημα για μια περιήγηση σε ό,τι πιο δυναμικό και αισιόδοξο συμβαίνει τώρα στην κουλτούρα του ποτού.. Το Βραβευμένο με Αθηνόραμα Bar Awards 2017 έχει αλλάξει τη σκηνή στα Λαδάδικα με την pop art αισθητική του και έναν εποχικό κατάλογο που προκύπτει από φρέσκα υλικά και χειροποίητα συστατικά.. Το talk of the town bar του Βόλου –ο ένας από τους δύο συνιδιοκτήτες του έχει βγει πρώτος στον παγκόσμιο διαγωνισμό του Gin Mare- φημίζεται για τα ευρηματικά του cocktails και ξεχωρίζει ως ένα από τους πιο εκλεκτούς προορισμούς της μπαριστικής σκηνής στην Ελλάδα.. Ένα restaurant-cocktail bar εμπνευσμένο από τη Νέα Ορλεάνη, ένα νέο αξιόλογο project στην Πάτρα με ολοκληρωμένο concept και έναν ευφάνταστο cocktail κατάλογο που παρουσιάζει 4 θεματικές ενότητες με βάση την εποχικότητα.. Ξεκίνησε το 1938 σαν παραδοσιακό καφενείο, ενώ πάνω από 20 χρόνια τώρα είναι το σταθερό σημείο αναφοράς του νησιού. Ένα ιστορικό πια κυκλαδίτικο στέκι με θεά το Αιγαίο και πειραγμένα cocktails.. Ένα bar με χαρακτήρα και ιδιαίτερη αισθητική, φιλοξενείται σε ένα παλιό νεοκλασικό και εκτός από την underground προσεγμένη διακόσμηση του, ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα cocktails του. Αν θέλετε να εξερευνήσετε την Ελλάδα σε μία νύχτα, περιηγηθείτε στο Theory Bar&More την Τετάρτη, 21 Ιουνίου και ανακαλύψτε 5 διαφορετικές tailor made μπάρες στην αυλή, στο εσωτερικό του, αλλά και στο τσαγκαράδικο της στοάς. Εκεί, θα πάρετε μια γεύση της όλο και πιο ανερχόμενης σκηνής του ελληνικού fine drinking και θα ταξιδέψετε με τα signature cocktails των guests από τις 9 μέχρι τις 2.Πλάτωνος 14, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 6801633 www.theorybar.gr Fb page: Theory Bar&More