Ελληνική εταιρεία επενδύει 200 εκατ. και ολοκληρώνει μεγάλη στρατηγική κίνηση

Tον πλήρη έλεγχο του Mall Αthens απέκτησε η Lamda Development S.A. από την HSBC Property Investments. Σημειώνεται ότι η HSBC κατείχε μέχρι πρότινος το 50% του εμπορικού κέντρου, ενώ το σύνολο της επένδυσης από την πλευρά της Lamda ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 200 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι το Mall Athens ξεκίνησε τη λειτουργία το Νοέμβριο του 2005, αποτελώντας προορισμό αγορών και διασκέδασης. Το προφίλ του The Mall Athens Έχει 5 διαφορετικά επίπεδα και στεγάζει 200 καταστήματα, εμπορικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος σε διαθέσιμη έκταση 58.000 τ.μ. Επίσης διαθέτει 90.000 τ.μ. υπόγειων χώρων. Εκτιμάται ότι από τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου έχουν δημιουργηθεί περίπου 2.500 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας. Η διαχείριση και εκμετάλλευση του The Mall Athens πραγματοποιείται από τη θυγατρική της Lamda Development, Mall Management Services A.E., ενώ το εμπορικό κέντρο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Lamda Olympia Village A.E. Lamda Development: Με ισχυρή παρουσία σε Ελλάδα και Βαλκάνια Η Lamda Development έως και το τέλος του 2016 διαθέτει συνολικές επενδύσεις 380 εκατ. ευρώ σε ακίνητα, με χαρτοφυλάκιο εκτός από την Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στη Βουλγαρία και στο Μαυροβούνιο. Διαχειρίζεται μεταξύ άλλων και τα εμπορικά κέντρα Mediterranean Cosmos και Golden Hall. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου στη διάρκεια του 2016 ήταν 49,1 εκατ. ευρώ έναντι 44 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2015 με μεταβολή 11,6%. Το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» στη διάρκεια της χρήσης του 2016 παρουσίασε αύξηση EBITDA κατά 7,7% και ανήλθε συνολικά σε 26,5 εκατ. ευρώ. «Σημαντική στρατηγική και οικονομική εξέλιξη για τη LAMDA» Ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, ανέφερε: «Η επένδυση αυτή ύψους σχεδόν 200 εκατ. ευρώ, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη τόσο στρατηγικά όσο και οικονομικά για την LAMDA Development, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της συνεργασίας μας με τη Värde Partners. Η απόκτηση του 100% του The Mall Athens, το οποίο απασχολεί 2.500 εργαζομένους, διαθέτει περισσότερα από 200 καταστήματα και φιλοξενεί πάνω από 11.000.000 επισκέπτες το χρόνο, είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας και αποτυπώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στις μακροχρόνιες προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. Να σημειωθεί ότι η LAMDA Development, εν μέσω κρίσης, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις €0,5 δισ., στηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την απασχόληση και την οικονομία σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη περίοδο για τη χώρα».

ΠΗΓΗ News.gr