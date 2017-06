Όταν η Mustang περιτριγυρίζεται από τις… Little Mix

Ο συνδυασμός των πιο καυτών κοριτσιών της ποπ μουσικής με το παγκόσμιο best seller των σπορ αυτοκινήτων δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη, κυρίως όταν πρόκειται για το video clip ενός τραγουδιού με τίτλο “Power”. Και αυτό ακριβώς ήθελαν οι Little Mix για το νέο τους single από το άλμπουμ τους Glory Days που έχει βάλει πλώρη για την κορυφή των charts. Στο βίντεο, που έχει γυριστεί στο Los Angeles, η Ford Mustang Shelby GT350 μοιράζεται την κεντρική σκηνή με τις Leigh-Anne, Jesy, Jade και Perrie οι οποίες τραγουδούν για τα χαρίσματα ισχυρών γυναικών. «Η Mustang ήταν εκπληκτική! Sexy και cool με όμορφο εσωτερικό» δήλωσε το γυναικείο συγκρότημα που εμφανίζεται να τραγουδά και να χορεύει δίπλα στο θρυλικό μοντέλο. Οι Little Mix βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη μέση του Ευρωπαϊκού σκέλους μιας παγκόσμιας περιοδείας σε 17 χώρες, που έχει ήδη περάσει από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία και Γαλλία, ενώ την επόμενη εβδομάδα σειρά έχει η Βρετανία. Η θρυλική Mustang που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1964, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της λαϊκής κουλτούρας με περισσότερες από 3.800 κινηματογραφικές εμφανίσεις μόνο, και αναφορές σε πολυάριθμα τραγούδια. Πωλείται σε όλη την Ευρώπη σε εκδόσεις fastback και cabrio. «Η Mustang είναι ένα αυτοκίνητο με τη στόφα ενός σταρ και την ικανότητα να τραβά την προσοχή σαν μαγνήτης» δήλωσε ο Greg Dawson, στέλεχος της Ford Ευρώπης. «Ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα μία από τις Mustang μας να πρωταγωνιστήσει στο νέο video clip των Little Mix και ήταν χαρά μας να βοηθήσουμε.»

ΠΗΓΗ News.gr