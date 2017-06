Στις 27 Ιουνίου θα μάθουμε τα καλύτερα εστιατόρια της χώρας για το 2017

Τα κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας θα βραβευτούν σε λαμπερή τελετή απονομής στις 27 Ιουνίου στην Αθήνα, ενώ σήμερα δημοσιοποιούνται οι shortlists για πέντε από τις δέκα επιμέρους κατηγορίες βράβευσης των Restaurant 100 Awards. Την power list των κορυφαίων εστιατορίων της χώρας για το 2017 διαμόρφωσαν με την ψήφο τους 100+ επώνυμοι εκπρόσωποι του business, του lifestyle και της γαστρονομίας. Η πολυφωνία αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των Restaurant 100 Awards τα οποία και έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τα στέκια των «ψαγμένων» foodies, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας. Στην κριτική επιτροπή των Restaurant 100 Awards συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι: Ορέστης Ανδρεαδάκης – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Χάρης Βαφειάς – CEO Stealthgas, Maud Vidal-Naquet – Δημοσιογράφος Le Figaro, Γρηγόρης Ζαριφόπουλος – Country Manager Google, Πάνος Ιωαννίδης, R&D Chef, Άλεξ Κάβδας – Creative Communicator, Μίλτος Καμπουρίδης – CEO Dolphin Capital Partners, Χρήστος Κωσταρέλλος – Σχεδιαστής, Μαρίνα Μπουτάρη – Founder Trip2Taste, Ντίνα Νικολάου – Chef, Λόλα Νταΐφά – Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων, Γιώργος Παπαλέξης – CEO Zolotas, Σπύρος Πέγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Στέλιος Πιρπινιάς – Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής HSBC, Δημήτρης Πούπαλος – Creative Photographer, Γιούλικα Σκαφιδά – Ηθοποιός, Μύρωνας Στρατής – Τραγουδιστής, Ιλεάνα Τούντα – Γκαλερίστα, Λάμπρος Φισφής – Stand Up Comedian, Ελένη Ψυχούλη – Δημοσιογράφος. Οι κριτές ψήφισαν με απόλυτη ελευθερία, χωρίς να δεσμεύονται από κάποια λίστα προεπιλογών, γεγονός που δημιούργησε ευχάριστες εκπλήξεις όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Tα Restaurant 100 Awards θα αναδείξουν κορυφαίες γαστρονομικές εμπειρίες, εστιατόρια τοπικής Ελληνικής κουζίνας, summer restaurants, «κρυφά διαμάντια» αλλά και μαγαζιά που ενδείκνυνται για business lunch, romantic dinner ή για έξοδο με όλη την οικογένεια. Η βράβευση των νικητών θα γίνει σε μία λαμπερή τελετή απονομής την Τρίτη 27 Ιουνίου και ώρα 20:30 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι. Μέχρι τότε, παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στο www.restaurant100.gr και στο #restaurant100. Τα Restaurant 100 Awards διοργανώνει το Hotel&Restaurant της Boussias Communications. Ακολουθούν οι shortlists για πέντε από τις δέκα επιμέρους κατηγορίες βράβευσης. Στην τελετή απονομής θα αποκαλυφθεί το εστιατόριο που αναδείχθηκε στην πρώτη θέση κάθε κατηγορίας, αλλά και τα υπόλοιπα κορυφαία εστιατόρια που απαρτίζουν κάθε χρυσή δεκάδα. Στην τελετή θα αποκαλυφθεί επίσης η κατάταξη κάθε επιμέρους εστιατορίου στην συνολική εκατοστάδα. Shortlists ενδεικτικών κατηγοριών των Restaurant 100 - Ποιος κερδίζει την πρωτιά σε κάθε μία από τις παρακάτω κατηγορίες; Top 10 Newcomers La Pantera Negra Nolan Nolita Sushimou Zurbaran Top 10 Gastronomic Experiences CTC Funky Gourmet Hytra Σπονδή Varoulko Seaside Top 10 Greek & Regional Cuisine Restaurants Θαλασσάκι, Τήνος Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας Κοντοσώρος, Φλώρινα Μεζέν, Βόλος Μπουκαδούρα, Χαλκιδική Top 10 Casual Restaurants Different Beast It Mama Roux Nice n Easy Zonars Top 10 Summer Restaurants GB Roof Garden Ιθάκη Island Matsuhisa Athens Varoulko Seaside

ΠΗΓΗ News.gr