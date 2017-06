Game of Thrones: Κάθε κύκλος ένα LIVE ραντεβού στα Social Media της Nova

Με μία σειρά έξι μοναδικών Live εκπομπών στα Social Media και το Novaguide.gr η Nova ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για τον έβδομο πολυαναμενόμενο κύκλο του «Game of Thrones». Οι λάτρεις της σειράς φαινόμενο της HBO δίνουν κάθε Πέμπτη στις 16:00, LIVE ραντεβού, μέχρι και την Πέμπτη 13 Ιουλίου, στο, στη σελίδα τηςκαθώς και στο ειδικό αφιέρωμα για τη σειρά στο! Μετά την επιτυχημένη πρώτη εκπομπή, που ήταν αφιερωμένη στον πρώτο κύκλο της πολυβραβευμένης σειράς, έρχεται τo δεύτερο LIVE , την Πέμπτη 15 Ιουνίου, στις 16:00 αφιερωμένο στον δεύτερο κύκλο του Game of Thrones. Στα Live ξετυλίγονται όσα συνέβησαν στις προηγούμενες σεζόν της αγαπημένης σειράς αλλά και όσα πρόκειται να έρθουν, με επώνυμους καλεσμένους και φανς της σειράς, ενώ περιλαμβάνονται ειδικά αφιερώματα, ρεπορτάζ, γκάλοπ, πιπεράτα σχόλια και μοναδικοί διαγωνισμοί με πλούσια δώρα.. Ο 7ος πολυαναμενόμενος κύκλος της συναρπαστικής σειράς της HBO, «Game of Thrones» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 16 Ιουλίου στις 4:00 μετά τα μεσάνυκτα ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους αποκλειστικά στη Nova! Η επική σειρά θα προβάλλεται και σε prime time προβολή από τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο Novacinema4HD. Ο νέος κύκλος θα είναι διαθέσιμος και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.Όλα τα προηγούμενα επεισόδια της πιο δημοφιλούς σειράς βρίσκονται ήδη διαθέσιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε ένα επικό Box Set από την Παρασκευή, 19 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη, 31 Αυγούστου για τους συνδρομητές της Nova χωρίς καμία επιπλέον χρέωση μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova GO.Δείτε το 1ο LIVE στο κανάλι της Nova στο Youtube:Δείτε το 1ο LIVE στο στη σελίδα της Nova στο Facebook:Κάνετε Follow την επίσημη σελίδα του Game Of Thrones στην Ελλάδαγια να βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο της αγαπημένης σας σειράς. Ελάτε κι εσείς στην κουβέντα για το Game of Thrones στο hashtag