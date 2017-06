Διαρκής η αύξηση στους χρήστες κινητών διαδικτυακών υπηρεσιών

Πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι χρήστες κινητών διαδικτυακών υπηρεσιών προστίθενται κάθε μέρα διεθνώς, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της έκθεσης Ericsson Mobility Report που προβλέπει επίσης την προσθήκη 2,6 δισεκατομμυρίων συνδρομητών κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών έως το 2022. Η κυρίαρχη τεχνολογία πρόσβασης το 2018, σύμφωνα με την έκθεση, θα είναι το LTE (ή αλλιώς 4G), το οποίο θα είναι πλέον η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία κινητών τηλεπικοινωνιών που υπήρξε ποτέ. Η συνολική διακίνηση δεδομένων σε κινητά δίκτυα αυξήθηκε κατά 70% από το τέλος του 1ου τριμήνου του 2016 έως την αντίστοιχη ημερομηνία του 2017. Η Ericsson προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η ραγδαία αύξηση της συνδεσιμότητας στις κινητές τηλεπικοινωνίες, καθώς η διακίνηση των αντίστοιχων δεδομένων θα οκταπλασιαστεί έως το 2022. Η διακίνηση αυτή ισοδυναμεί με το να συμβαίνουν τα εξής: - Ολόκληρος ο πληθυσμός της Ισπανίας να στέλνει ροή (streaming) βίντεο υψηλής ευκρίνειας 24 ώρες την ημέρα για έναν ολόκληρο μήνα. - Ένας μεμονωμένος συνδρομητής να στέλνει διαρκή ροή βίντεο υψηλής ευκρίνειας για 3,55 εκατομμύρια χρόνια. - 31 δισεκατομμύρια ώρες συνεχούς ροής βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Στα επόμενα έξι χρόνια, τα κινητά ευρυζωνικά δίκτυα θα αυξηθούν σχεδόν κατά 2,6 δισεκατομμύρια νέους συνδρομητές - αυτό αντιστοιχεί με το να γέμιζε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος (χωρητικότητας 50.000 ατόμων) 20 φορές κάθε μέρα. Τόσα ήταν τα άτομα που επισκέφτηκαν την Times Square της Νέας Υόρκης για να υποδεχθούν την Πρωτοχρονιά του 2017. Στην έκθεση επισημαίνεται η ετήσια αύξηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη διεθνώς από το 2013 και οφείλεται κυρίως στην εντυπωσιακή αύξηση που παρατηρείται στην Ινδία, ενώ παράλληλα τονίζονται οι ανάγκες για δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Η χρήση συσκευών τύπου smartphone και η εύκολη πρόσβαση στις κινητές υπηρεσίες διαδικτύου αποτελούν σημαντικό κομμάτι που ωθεί την τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Για να φανεί σαφέστερα αυτή η τάση, η Ericsson αναλύει την «διακίνηση κινητών δεδομένων μέσω smartphone» ως υποενότητα της «διακίνησης κινητών δεδομένων». Έως το τέλος του 2022, η συνολική διακίνηση κινητών δεδομένων μέσω smartphone θα έχει εννεαπλασιαστεί, φτάνοντας τα 66 ExaByte τον μήνα. Ο Niklas Heuveldop, Chief Strategy Officer & Head of Technology and Emerging Business της Ericsson, δήλωσε ότι με βάση μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εκατοντάδες δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα στοιχεία της έκθεσης Ericsson Mobility Report απεικονίζουν πραγματικά την τεράστια δυνητική αύξηση του κλάδου. Οι συνδρομές 4G αυξάνονται ταχύτερα από ποτέ, η υιοθέτηση της τεχνολογίας φωνής μέσω δικτύου LTE (Voice over LTE) επιταχύνεται, ενώ η κίνηση έχει αυξηθεί σε επίπεδα που έχουμε να δούμε από το 2013. «Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τα σημαντικά βήματα που κάνει ο κλάδος για την εξέλιξη των δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της τεχνολογίας Μη Αυτόνομου (Non-Standalone) 5G New Radio (NR), η οποία θα δώσει τη δυνατότητα πρώιμων υλοποιήσεων 5G. Βάσει των προγνώσεών μας, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε πάνω από μισό δισεκατομμύριο συνδρομές 5G και 15 τοις εκατό πληθυσμιακή κάλυψη έως το 2022.» Όσον αφορά τις τάσεις του κλάδου, η έκθεση Mobility Report περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με το διαδίκτυο για όλους (Internet for all), τη μαζική κάλυψη του διαδικτύου των αντικειμένων (ΙοΤ) στις πόλεις, καθώς και την απομακρυσμένη λειτουργία οχημάτων με χρήση 5G. ΤΟ LTE ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Το 2018, το LTE (4G) θα ξεπεράσει το GSM, κατακτώντας την πρώτη θέση ως η κυρίαρχη τεχνολογία πρόσβασης βάσει αριθμού συνδρομητών. Η ταχύτητα με την οποία έχει υλοποιηθεί και υιοθετηθεί η τεχνολογία αυτή είναι άνευ προηγουμένου. Χρειάστηκαν μόνο πέντε χρόνια στο LTE για να καλύψει 2,5 δισεκατομμύρια άτομα, ενώ το αντίστοιχο διάστημα για το WCDMA/HSPA ή 3G ήταν οκτώ χρόνια. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, προστέθηκαν 250 εκατομμύρια νέες συνδρομές LTE. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας LTE ωθείται από τη ζήτηση για βελτιωμένη εμπειρία του χρήστη και ταχύτερα δίκτυα, η ώθηση για την ανάπτυξη του 5G θα προέλθει από την ανάγκη για βελτιωμένες δυνατότητες στον τομέα της κινητής ευρυζωνικότητας και από τις λύσεις του κλάδου για αποδοτικότητα και αυτοματισμό. Ένα μοναδικό δίκτυο 5G θα είναι σε θέση να υποστηρίξει ποικίλες περιπτώσεις χρήσης. Έως το 2022 αναμένεται να έχουν ενεργοποιηθεί πάνω από μισό δισεκατομμύριο συνδρομητές 5G, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνδέσεις ΙοΤ. Έως τότε, η τεχνολογία 5G αναμένεται να καλύπτει σχεδόν 15 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού, σύμφωνα με την έρευνα.

ΠΗΓΗ News.gr