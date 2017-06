Ρεκόρ Βρετανών τουριστών στην Ελλάδα το 2017 παρά το Brexit

Για ακόμη μια χρονιά, όλα δείχνουν ότι η Βρετανία θα αποτελέσει την σημαντικότερη αγορά του ελληνικού τουρισμού, με διαφορά από τη δεύτερη σημαντικότερη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρυθμό τον έως τώρα αφίξεων, με τις υψηλές πληρότητες των πτήσεων και τις επιβεβαιωμένες κρατήσεις ως τον φετινό Σεπτέμβριο, υπολογίζεται ότι οι Βρετανοί τουρίστες θα αγγίξουν τα 3,5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Τουρισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών αδιαφορεί, για τις τυχόν επιπτώσεις του Brexit. Και δεν δείχνουν τη διάθεση να μεταβάλουν τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν τα τελευταία στοιχεία της ForwardKeys. Η εταιρεία αναλύσεων ForwardKeys αναλύει καθημερινά 16 εκατομμύρια κρατήσεις, ενώ στην ανάλυση ενσωματώνονται και στοιχεία κρατήσεων σε πτήσεις τσάρτερ για τους επόμενους έξι μήνες από την Leisure Travel Monitor GfK. Αντίστοιχη εικόνα δείχνουν οι μεγάλοι tour operators της Βρετανίας όπως Thomas Cook, On the Beach κα Αύξηση στις τουριστικές δαπάνες το 2017 Περισσότερα ή τα ίδια χρήματα, αναμένεται να δαπανήσει το 73% των Βρετανών ταξιδιωτών για τις διακοπές τους το 2017, σύμφωνα με την Holiday Habits. Πιο συγκεκριμένα, το 24% προτίθεται να δαπανήσει περισσότερα σε ταξίδια το τρέχον έτος και μόνο το 16% αναφέρει ότι έχει την πρόθεση να μειώσει τα έξοδα σε ό,τι αφορά στις διακοπές του. Η έκθεση της ΑΒΤΑ (Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Βρετανίας) εντοπίζει ως βασικό λόγο αυτής της θετικής εικόνας στο ότι το 24% των Βρετανών προγραμματίζει να κάνει ένα ταξίδι ζωής μέσα στο 2017, ιδίως το ηλικιακό γκρουπ 18-24 (με ποσοστό άνω του ενός τρίτου, 35%). Ως δεύτερο λόγο αναγνωρίζει ότι το 23% των Βρετανών προγραμμάτισε τις πολύ νωρίς τις διακοπές του από τα τέλη του προηγούμενου έτους, σε περιοχές όπως η Ελλάδα ή Ισπανία, καθώς επιθυμούσε να έχει διασφαλίσει ότι θα επιλέξει τον προορισμό επιλογής του για το καλοκαίρι, με τις οικογένειες να αναφέρουν πιο συχνά από το γενικό πληθυσμό αυτόν το λόγο. Όσον αφορά στον τύπο διακοπών που θα επιλέξουν, τα city break, οι διακοπές παραλίας και τα all in φαίνεται πως θα συνεχίσουν να είναι οι πιο δημοφιλείς. Επίσης, περισσότεροι από το ένα τέταρτο (25%) θεωρούν πολύ πιθανό να ταξιδέψουν σε χώρα, που δεν έχουν ξαναταξιδέψει στο παρελθόν, έναντι 18% που είπαν το ίδιο πέρυσι. Τέλος, το 29% δήλωσε ότι θα κάνει διακοπές σε νέο θέρετρο ή πόλη, ακόμη και αν έχουν επισκεφθεί ξανά τη χώρα στο παρελθόν, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 23% πέρυσι.

