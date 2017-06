Για τους φανατικούς gamers, αυτό είναι το νέο Xbox One X

Η νέα συσκευή είναι το μικρότερο σε μέγεθος Xbox που έχει δημιουργηθεί, ωστόσο προσφέρει αρκετά περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με τα παλαιότερα μοντέλα.

Η κονσόλα θα έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής παιχνιδιών σε ανάλυση 4K, ενώ το σύστημα θα τρέχει παιχνίδια σε 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).

Οι διαφορές με το PS4 Pro της Sony

Τη νέα της κονσόλα παιχνιδιών με την ονομασία Xbox One X αποκάλυψε η Microsoft στην ετήσια έκθεσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών Electronic Entertainment Expo (E3), η οποία πραγματοποιείται στο Λος 'Αντζελες. Σύμφωνα με το BBC, το Xbox One X θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου και θα κοστίζει 499 δολάρια (περίπου 445 ευρώ). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το Xbox One X θα είναι άμεσα συμβατό με όλα τα υπάρχοντα παιχνίδια του Xbox One. Η εταιρεία υποστήριξε, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ότι πρόκειται για την πιο ισχυρή κονσόλα που έχει δημιουργηθεί ποτέ, αφού τα χαρακτηριστικά της εντυπωσιάζουν.To PS4 Pro της Sony έχει επίσης δυνατότητες 4Κ και είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Νοέμβριο, ωστόσο ορισμένα χαρακτηριστικά του υστερούν σε σχέση με το νέο Xbox One X, τόσο από ταχύτητα μνήμης, όσο και από επεξεργαστική ισχύ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Σπένσερ ανακοίνωσε επίσης ότι η συσκευή διαθέτει 12GB μνήμης RAM, σε σύγκριση με τα 8GB του PS4 Pro, και 6 teraflops επεξεργαστική ισχύς γραφικών, σε σχέση με τα 4.12 της συσκευής της Sony. Επιπλέον, το σύστημα θα είναι σε θέση να αναπαράγει δίσκους 4K Ultra-HD Blu-ray.