Γεύση καλοκαιριού με τους νέους καφέδες Nespresso

FREDDO ESPRESSO

FREDDO CAPPUCCINO

Φέτος, οι λάτρεις του καφέ μπορούν να κλείσουν το καλοκαίρι μέσα στο ποτήρι τους, καθώς ηπαρουσιάζει δύο καφέδεςπου φτιάχτηκαν ειδικά για να απολαμβάνονται παγωμένοι.Oι Leggero on Ice και Intenso on Ice έχουν ξεχωριστό και μοναδικό γευστικό προφίλ και προσφέρουν δροσιστική απόλαυση, όταν ετοιμάζονται σε Freddo. Ο Intenso on Ice είναι ένας τολμηρός γευστικά καφές με νότες δημητριακών και κακάο και μία έντονη επίγευση καβουρδισμένου. Αντιθέτως, ο Leggero on Ice χαρίζει ντελικάτες νότες φρούτων και λεμονιού με αρωματικό μπουκέτο που επιμένει στο στόμα, ενώ έχει μεστού σώματος βελούδινη υφή. Eίναι τόσο εύκολο να απολαύσετε τη δική σας στιγμή Nespresso on Ice σε λίγα μόνο βήματα.Προσθέστε παγάκια σε ένα ψηλό ποτήρι.Ετοιμάστε 2 δόσεις Intenso on Ice ή Leggero on Ice (2 x 40ml). Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ζάχαρη, πρώτα ρίξτε τη ζάχαρη, έπειτα εκχυλίστε τον καφέ, ανακατέψτε και τέλος προσθέστε παγάκια.Προσθέστε παγάκια σε ένα ψηλό ποτήρι.Ετοιμάστε 2 δόσεις Intenso on Ice ή Leggero on Ice (2 x 40ml).Απογεμίστε με κρύο αφρό γάλακτος.Δημιουργήστε βελούδινο αφρό γάλακτος με το Aeroccino σε μόλις ένα λεπτό και προετοιμάστε τους γευστικούς σας κάλυκες για μια υπέροχη εμπειρία. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε ζάχαρη, πρώτα ρίξτε τη ζάχαρη, έπειτα εκχυλίστε τον καφέ, ανακατέψτε και τέλος προσθέστε παγάκια και κρύο αφρό γάλακτος.Δοκιμάστε να παρασκευάσετε έναν τέλειο Freddo Espresso ή Freddo Cappuccino με οποιαδήποτε έντονη Εκλεκτή Ποικιλία espresso επιθυμείτε, για να ανακαλύψετε διαφορετικές γευστικές απολαύσεις.Οι Intenso on Ice και Leggero on Ice θα διατίθενται για όλο το καλοκαίρι στις Nespresso Boutiques, μέσω τηλεφώνου στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Nespresso και online στο www.nespresso.com ή στην εφαρμογή Nespresso για κινητά.