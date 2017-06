Η απίστευτη Μπέτι Μίντλερ αποθεώθηκε στα βραβεία Tony

Η αμερικανίδα ηθοποιός Μπέτι Μίντλερ ανακηρύχθηκε χθες βράδυ, στα 71 της χρόνια, η καλύτερη ηθοποιός σε μιούζικαλ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Βραβείων Tony, των μεγαλύτερων θεατρικών διακρίσεων στις ΗΠΑ. Άνετη σε όλα τα είδη, από την κωμωδία έως το δράμα, η Μπέτι Μίντλερ έχει καταλάβει μια ξεχωριστή θέση στο αμερικάνικο πολιτιστικό τοπίο, με την αντισυμβατική προσωπικότητά της. H χαρισματική καλλιτέχνης που εμφανιζόταν σπανιότατα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, επέστρεψε φέτος στο Μπρόντγουεϊ για το "Hello, Dolly!", ένα κλασικό έργο του ρεπερτορίου του αμερικανικού μιούζικαλ. Εκεί ξαναβρήκε τις πρώτες της αγάπες - 50 και πλέον χρόνια αφότου ξεκίνησε στο Μπρόντγουεϊ και ξεχώρισε στο μιούζικαλ "Fiddler on the Roof" ("O βιολιστής στη στέγη") το 1966. Οι παραστάσεις του "Hello, Dolly!", του οποίου η πρεμιέρα έγινε στις 20 Απριλίου ήταν η ευκαιρία να επαληθευτεί η φοβερή δημοτικότητά της. Οι κριτικές επιβράβευσαν την επένδυση σε αυτό το μιούζικαλ της συμμετοχής της Μπέτι Μίντλερ, που ήδη στα 71 της χρόνια μπορεί να καταγοητεύει το κοινό. "Είναι ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα", δήλωσε η Μίντλερ από τα παρασκήνια τονίζοντας συγκινημένη ότι είναι "γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας" αλλά η εμπειρία ήταν "αναζωογονητική, καθοριστική. Είναι περισσότερο από αυτό που άξιζα". Στο μεταξύ, η ηθοποιός και τραγουδίστρια ήταν δύο φορές υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου, πούλησε εκατομμύρια δίσκους και απέσπασε τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τέσσερα Βραβεία Emmy και τρία Grammy. Η ερμηνεία της στην ταινία μεγάλου μήκους "The Rose" ("Το Τριαντάφυλλο", 1979), όπου υποδύεται ένα πρόσωπο του οποίου η ζωή παραπέμπει στην τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν επίσης εντυπωσίασε.

ΠΗΓΗ News.gr