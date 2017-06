Ο Murad Al-Katib είναι ο επιχειρηματίας της χρονιάς

Το βραβείο EY World Entrepreneur Of The Year™ 2017 απονεμήθηκε στον Murad Al-Katib, από τον Καναδά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας AGT Food and Ingredients Inc., στη διάρκεια Τελετής Απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο, το Σάββατο 10 Ιουνίου. Ο Καναδός επιχειρηματίας επελέγη μεταξύ 59 υποψηφίων από 49 χώρες, οι οποίοι είχαν ήδη βραβευθεί ως ΕΥ «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» στη χώρα τους. Το EY World Entrepreneur Of The Year™ είναι ένας από τους σημαντικότερους παγκόσμιους θεσμούς αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα. Με ιστορία 30 ετών και περισσότερους από 20.000 συμμετέχοντες από 60 χώρες, η κορυφαία αυτή βράβευση αναγνωρίζεται διεθνώς τόσο από τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και από κυβερνητικούς και θεσμικούς φορείς. Ποιος είναι ο νικητής του τίτλου EY World Entrepreneur Of The Year™ 2017 Ο Murad Al-Katib ίδρυσε την AGT Food and Ingredients το 2003. Έκτοτε, η εταιρεία έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη καθετοποιημένη αλυσίδα εφοδιασμού για φακές, ρεβίθια και μπιζέλια στον κόσμο. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο από το 2007 και έχει σήμερα έσοδα 1,49 δις δολάρια και περισσότερους από 2.000 υπαλλήλους σε πέντε ηπείρους. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η AGT Food and Ingredients αυξάνει τα έσοδά της κατά πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως κατά μέσο όρο. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για το 23% των παγκόσμιων εξαγωγών φακής σε περισσότερες από 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με τις πρωτοποριακές του μεθόδους, ο Murad Al-Katib έχει συμβάλει όσο λίγοι στο μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα στον Καναδά. Η εταιρεία του έχει συνδεθεί με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, μεγάλες ποσότητες τροφίμων για τους πρόσφυγες της Συρίας.

ΠΗΓΗ News.gr