Δέκα λόγοι που μας φέρνουν ξανά στο Γκάζι

Flamme Rouge

A little taste of home

Στέκια με ιδιαίτερο concept και προσωπικότητα, γεύσεις που μας ταξιδεύουν σε διάφορες γωνιές του κόσμου, πολύχρωμες αυλές που μας μεταφέρουν μακριά από την πόλη και ατμοσφαιρικές ταράτσες με υπέροχη θέα. Στην πάλαι ποτέ «εναλλακτική» αθηναϊκή γειτονιά, βρίσκουμε πάντα νέες ιδέες που μας εκπλήσσουν και μας κάνουν να επιστρέφουμε στα δρομάκια της. Γράφει οΩστόσο, δεν είναι λίγες οι σταθερές αξίες της περιοχής, που αποτελούν λόγο επίσκεψης πάντα. Συγκεντρώσαμε αγαπημένα στέκια που εξακολουθούν να κρατούν ψηλά το επίπεδο αλλά και νέες αφίξεις για να δώσουμε και πάλι ραντεβού στο Γκάζι.Σημείο αναφοράς για τη γαστρονομική σκηνή της περιοχής και του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, το Barrio Restaurant Bar, στεγάζεται στο υπέροχο γωνιακό κτήριο των οδών Τριπτολέμου 10 και Ευμολπιδών 24. Ηχηρές υπογραφές στα μενού της κουζίνας και των cocktails, με τον βραβευμένο Chef Τάσο Μαντή και τον επίσης βραβευμένο bartender Βασίλη Κυρίτση, να ενώνουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργούν ξεχωριστές γεύσεις. Ο τελευταίος μάλιστα δημιούργησε μια λίστα με ξεχωριστά cocktails αποκλειστικά για το Barrio Restaurant Bar. Ιδανικά για να συνδυάζονται με τα πιάτα του μενού, αλλά και για να απολαμβάνονται πριν ή μετά το φαγητό. Συνδυάζουν μικρές ιστορίες, παίζοντας με τον ουρανίσκο και τις αισθήσεις. Ιδιαίτερα μελετημένη είναι η λίστα των κρασιών από τον ελληνικό αμπελώνα, αλλά και η λίστα των ποτών.Τριπτολέμου 10 & Ευμολπιδών 24, Γκάζι, τηλ. 210 3477379, fb page: Barrio Restaurant Bar Καλλιτεχνικό περιβάλλον και intellectuelle ατμόσφαιρα σε ένα καταπληκτικό εστιατόριο που σερβίρει ελληνική-μεσογειακή κουζίνα. Είναι στέκι ηθοποιών, αλλά και του κοινού τους μετά από το θέατρο, μιας και ο κομψός βιομηχανικός του χώρος πραγματικά αποτελεί πηγή έμπνευσης. Σε ένα περιβάλλον με φιλική ατμόσφαιρα, η οποία δημιουργείται από το team του εστιατορίου, έτσι ώστε ο κόσμος που το επιλέγει να νιώθει οικεία και ζεστά όπως στο σπίτι του, οι μυρωδιές από τις δημιουργίες του ιδιοκτήτη και επιμελητή του μενού Γιάννη Γκούμα, κυριαρχούν στο χώρο. Το καλοκαίρι βγάζει τραπέζια στην πλατεία απέναντι.Μεγ. Βασιλείου 52 & Κωνσταντινουπόλεως 4, τηλ. 210 3413433, www.prosopa.gr , fb page: Prosopa restaurant Το πρώτο bar στην Αθήνα που αξιοποίησε τις πρωτοποριακές μοριακές τεχνικές του bartending, προσφέροντας ξεχωριστή οπτική και γευστική απόλαυση στα cocktails. Ο χώρος είναι ιδιαίτερα καλαίσθητος, ενώ η αυλή με τα δέντρα και τον urban χαρακτήρα είναι ιδανική για τις καλοκαιρινές νύχτες. Όμως εκείνο που σίγουρα θα σας καθηλώσει είναι τα μοριακά cocktails, τα οποία θα γευτείτε σε κουταλάκια, σε πιάτα ή όπου χωρά ο νους σας. Δουλεύοντας φυσικές ενώσεις, οι mixologists του Momix μορφοποιούν τα cocktails και τα σερβίρουν σε σχήμα σφαίρας, σε μορφή ζελέ ή παγωτού και σε διάφορες παραλλαγές που μπορεί να σκαρφιστεί η ανθρώπινη δημιουργικότητα. Ασφαλώς, στον κατάλογο υπάρχουν και τα κλασικά cocktails, τα οποία μάλιστα είναι μαεστρικά φτιαγμένα.Κελεού 1, τηλ. 6974 350179, www.momixbar.com , fb page: MoMix Bar Kerameikos (Molecular Mixology) Η ταράτσα του με την υπέροχη θέα τόσο στην Τεχνόπολις όσο και στη φωτισμένη Ακρόπολη τα καλοκαίρια γίνεται περιζήτητη. Και πώς να μην συμβαίνει αυτό όταν μιλάμε για μία από τις ομορφότερες της Αθήνας; Στο roof garden του κοσμοπολίτικου πολυχώρου Gazarte, λοιπόν, θα απολαύσετε κάποιο από τα δελεαστικά cocktails του και συνοδεία επιλεγμένων easy going μουσικών θα αφήσετε το βλέμμα σας να χαθεί στη θέα που απλώνεται μπροστά σας.Βουτάδων 34, Γκάζι, τηλ. 210 3460347, www.gazarte.gr , fb page: Gazarte Το Flamme Rouge (κόκκινη φλόγα) αποτελεί σταθερή all day επιλογή για το ποδηλατικό κοινό της πόλης. Φέρει έντονα το ποδηλατικό στοιχείο όχι μόνο στη φιλοσοφία, αλλά και στη διακόσμησή του –τροχοί και τιμόνια ποδηλάτων έχουν πάρει την θέση των φωτιστικών, αναρτήσεις βρίσκονται στις ποτηριέρες, στο ταβάνι θα δεις να αιωρείται ένα «ιπτάμενο» BM, ένα χειροποίητο μεταλλικό τιμόνι έχει μετατραπεί σε καρέκλα, ενώ οι πεταλιέρες στο μπαρ σίγουρα θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου. Διαθέτει ένα μικρό bike shop, ενώ διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με την ποδηλασία, προβολές ποδηλατικών αγώνων, ποδηλατοδρομίες κ.α. Φυσικά, σερβίρει καφέ, υγιεινά snacks, finger foods και ποτά. Highlight η όμορφη αυλή.Τριπτολέμου 2, Γκάζι, τηλ. 210 3473903, fb page: Flamme Rouge cycle cafe bar Όπως δηλώνει και το όνομά του το A little taste of home στο Γκάζι δημιουργήθηκε με σκοπό να σας προσφέρει μια μοναδική γευστική εμπειρία που θα ξυπνήσει νοσταλγικές μνήμες, σε μια οικεία ατμόσφαιρα που θα σας θυμίσει το σπίτι σας. Γεύσεις από διάφορες περιοχές του κόσμου μαγειρεύονται σπιτικά με πολύ μεράκι και επιλεγμένες πρώτες ύλες. Στα συν το γεγονός ότι μπορείτε να παραγγείλετε ένα πιάτο που σας έχει μείνει αξέχαστο από κάποιο ταξίδι σας και να έρθετε να το απολαύσετε σαν στο σπίτι σας.Δεκελέων 3, Γκάζι, τηλ. 210 3410013, fb page: A little Taste of Home