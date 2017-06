Το μέρος της Ελλάδας που μάγεψε τους New York Times

Οι έμπειροι και πολυταξιδεμένοι συντάκτες των New York Times έβαλαν στο μικροσκόπιο ποτάμια, λίμνες και παραθαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης και δημιούργησαν μια λίστα με τα αγαπημένα τους μέρη δίπλα στο νερό. Συνολικά δέκα μέρη σε ευρωπαϊκούς προορισμούς -από την Ιταλία και την Αγγλία μέχρι τη Νορβηγία- συμπεριλήφθηκαν στο δημοσίευμα της εφημερίδας. Ανάμεσα τους συναντάμε και ένα ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για την όμορφη ακτογραμμή του αλλά και για τις ιαματικές πηγές του. [caption id="attachment_545577" align="aligncenter" width="780"]Η Προβλήτα του Brighton στη νότια ακτή της Αγγλίας[/caption] Στην πρώτη θέση, λοιπόν, συναντάμε την Προβλήτα του Brighton στη νότια ακτή της Αγγλίας, ενώ ακολουθούν το Εθνικό Πάρκο λίμνης Πλίτβιτσε στην κεντρική Κροατία, η Ουτρέχτη της Ολλανδίας και το Πάρκο Μπιτ Σομόν (Buttes-Chaumont) στο Παρίσι. [caption id="attachment_545580" align="aligncenter" width="780"]Παραδεισένιο τοπίο στο Εθνικό Πάρκο λίμνης Πλίτβιτσε στην Κροατία[/caption] Η πεντάδα ολοκληρώνεται με ένα νησί του Αιγαίου που κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτικών συντακτών των New York Times και να συμπεριληφθεί ανάμεσα στα 10 αγαπημένα τους μέρη δίπλα σε ποταμούς, λίμνες και ακτές. [caption id="attachment_545586" align="aligncenter" width="780"]Γραφικό κανάλι στην Ουτρέχτη[/caption] Από μια τέτοια λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα Cinque Terre της Ιταλικής Ριβιέρας, αλλά και τα σπάνιας ομορφιάς φιορδ στο Μπέργκεν της Νορβηγίας. Δείτε ποιο ελληνικό νησί αποθεώνουν οι New York Times στο www.greekguide.com