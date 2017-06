Σύμβαση – φάκα για τις πολυεθνικές που ξεγλυστρούν από τη φορολογία

Και η υπογραφή της Ελλάδας μπήκε στη διεθνή σύμβαση που έχει ως στόχο να σφίξει ο κλοιός γύρω από τις πολυεθνικές που προσπαθούν να αποφύγουν τη φορολογία. Η σύμβαση με τίτλο «Πολυμερής Σύμβαση για την εφαρμογή μέτρων συσχετιζόμενων με τις φορολογικές συνθήκες για την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών» (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting). Η σύμβαση υπογράφτηκε στο περιθώριο της ετήσιας Υπουργικής Συνόδου του ΟΟΣΑ για το 2017, στο Παρίσι. Στην τελετή υπογραφής την Ελλάδα εκπροσώπησε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. Με την υπογραφή της Πολυμερούς Σύμβασης τίθεται ένα ενιαίο πλαίσιο ανάμεσα στα 76 κράτη και εδάφη που συμμετέχουν με την τροποποίηση όλων των υφιστάμενων Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Η νέα σύμβαση συμβάλλει στη μείωση της φοροαποφυγής πολυεθνικών επιχειρήσεων και στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης, ενώ παράλληλα οδηγεί στη δημιουργία ενός σταθερότερου και πιο εύρυθμου παγκόσμιου φορολογικού συστήματος. Η υπογραφή της Σύμβασης από μέρους της χώρας μας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, επιβεβαιώνει τη βούληση της κυβέρνησης να περιορίσει τη φοροδιαφυγή εκσυγχρονίζοντας τον φορολογικό μηχανισμό και συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

ΠΗΓΗ News.gr