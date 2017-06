White Art Edition: Η εντυπωσιακή σπορτίφ έκδοση της Mercedes-Benz

H Mercedes-Benz έχει δημιουργήσει για τα μοντέλα Α-Class, Β-Class, CLA & GLA την εντυπωσιακή ειδική έκδοση «White Art Edition». Με ξεχωριστές επεμβάσεις στο σχεδιασμό, τόσο εξωτερικά όσο και εξωτερικά, η ειδική έκδοση «White Art Edition» εντυπωσιάζει καθώς τραβά τα βλέμματα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Εξωτερικά, κάθετες γραμμές σε λευκό ή μαύρο ματ αλλάζουν την όψη του οχήματος (σε όποιο από τα πέντε διαθέσιμα χρώματα (μαύρο “cosmos”, μαύρο “night”, γκρι “mountain”, ασημί “polar” ή λευκό “cirrus”) και αν επιλέξει κανείς) ενώ το σήμα “Edition” στα φτερά και οι μαύρες ζάντες αλουμινίου AMG 18 ιντσών (19 ιντσών για την GLA) σχεδίασης πολλαπλών ακτίνων συμπληρώνουν την όμορφη, σπορτιφ εικόνα των ειδικών αυτών εκδόσεων.Στο εσωτερικό, αίσθηση προκαλούν τα σπορ καθίσματα από δέρμα Artico/ Dinamica και τη σχεδίασή τους με ρίγες σε λευκό και γκρι. Προαιρετικά διατίθενται και καθίσματα AMG Performance από δέρμα Artico/ Dinamica και σχεδίαση με ρίγες σε λευκό και γκρι. Το σπορ τιμόνι είναι 3 ακτίνων, πολυλειτουργικό, με επίπεδο κάτω μέρος και μικροΐνες Dinamica στα σημεία λαβής. Οι ζώνες ασφαλείας είναι μαύρου χρώματος με λευκές ρίγες ενώ όλος ο εσωτερικός διάκοσμος των μοντέλων είναι από μαύρες μικροΐνες Dinamica. Οι δακτύλιοι των αεραγωγών είναι λευκοί ενώ το ταμπλό του αυτοκινήτου είναι από δέρμα Artico σε μαύρο χρώμα και διακοσμητικές γκρι ραφές.Αντίστοιχα, γκρι ραφές έχουν και τα υποβραχιόνια στις πόρτες και στην κεντρική κονσόλα ενώ ο δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων με λεπτομέρειες από χρώμιο διαθέτει και αυτός διακοσμητικές ραφές σε γκρι χρώμα. Τέλος, το πακέτο ολοκληρώνεται με ξεχωριστά υφασμάτινα πατάκια, τα οποία φέρουν το λογότυπο “Edition” και γκρι διακοσμητικές ραφές. Για την ελληνική αγορά, είναι διαθέσιμο και το πακέτο White Art Edition Plus, μόνο για συγκεκριμένες εκδόσεις κινητήρων και περιλαμβάνει επιπρόσθετο εξοπλισμό από την ειδική έκδοση White Art με σημαντικό όφελος για τον υποψήφιο αγοραστή. Για παράδειγμα, η A 180 d με το πακέτο White Art Edition Plus διαθέτει όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ειδικής έκδοσης White Art καθώς και την κάμερα οπισθοπορείας, το πακέτο Night, τους προβολείς LED High Performance και το πακέτο καθρεπτών με συνολικό όφελος πακέτου €1.530.Αντίστοιχα, η GLA 180 d στο πακέτο White Art Edition Plus διαθέτει και το αυτόματο κιβώτιο 7G DCT με συνολικό όφελος πακέτου €1.920. Με το νέο πρόγραμμα της Mercedes-Benz “Welcome. My way“ η απόκτηση των εκδόσεων “White Art Edition” γίνεται ακόμη πιο απλός αφού δίνεται η δυνατότητα στον υποψήφιο αγοραστή να επιλέξει τον τρόπο που τον εξυπηρετεί, είτε πρόκειται για αγορά τοις μετρητοίς είτε με χρηματοδότηση. Προσφέρει δηλαδή διάφορες χρηματοδοτικές λύσεις, διαφορετικούς τρόπους αποπληρωμής σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, εγγύησης και service. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο http://forward.mercedes-benz.com/myway