Έξι σημεία για καλό παγωτό και frozen yogurt στο κέντρο

Διαβάστε ολόκληρο το θέμα στο www.greekguide.com

Με τον καιρό να ζεσταίνει όλο και περισσότερο, η επιθυμία μας για απολαυστικές στάσεις δροσιάς στην πόλη ολοένα και μεγαλώνει. Τι καλύτερο από ένα φρέσκο, λαχταριστό παγωτό στο χέρι ή ένα κυπελλάκι παγωμένο γιαούρτι που θα νοστιμίσει τις καλοκαιρινές βόλτες μας στο κέντρο της Αθήνας και θα μας φτιάξει τη διάθεση σε χρόνο dt; Παρακάτω θα βρείτε έξι επιλογές που θα σας κάνουν να υποκύψετε πολύ εύκολα. Διαλέξτε ανάμεσα στις υπέροχες γεύσεις και απολαύστε χωρίς ενοχές.Στη gelateria Le Greche στο Σύνταγμα, η ιταλική τεχνογνωσία συνδυάζεται με τις αυθεντικές, ελληνικές πρώτες ύλες. Μεταξύ άλλων σταφίδες από την Κόρινθο, ανθότυρο από την Κρήτη, λεμόνια από το Άργος, πορτοκάλια από τη Λακωνία και σύκα από την Καλαμάτα επεξεργάζονται σε συνδυασμό με κορυφαία συστατικά από την Ιταλία και δημιουργούν αρωματικές και λαχταριστές γεύσεις παγωτού. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε και το φιστίκι, αγαπημένη επιλογή της ιδιοκτήτριάς του Εύης Παπαδοπούλου, η οποία μαθήτευσε στην Ιταλική Maestro Gelatiere Francesco Palmieri.Μητροπόλεως 16, Σύνταγμα, τηλ. 216 7006458, fb page: Le Greche, Syntagma Με την τρίτη γενιά ιδιοκτητών να βρίσκεται στο τιμόνι της επιχείρησης, το ζαχαροπλαστείο Αφοί Ασημακόπουλοι, επί της Χαριλάου Τρικούπη στο κέντρο της πόλης, λειτουργεί από το 1915 και δικαίως θεωρείται το παλαιότερο της Αθήνας. Εδώ, η παράδοση έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς οι σταθερές αξίες αλλά και τα γλυκά- σημεία αναφοράς του παρασκευάζονται με συνταγές που μας γυρνάνε πολύ πίσω στο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για το ολόφρεσκο παγωτό του. Πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε το μυρωδάτο φιστίκι Αιγίνης και τη σοκολάτα, που φτιάχνονται από 100% αγνή κρέμα αγελαδινού γάλακτος.Χαριλάου Τρικούπη 82, Αθήνα, τηλ. 210 3610092, http://asimakopouloi.com , fb page: Αφοι Ασημακόπουλοι ζαχαροπλαστείο Αν αγαπάτε το αυθεντικό ιταλικό παγωτό, τότε πρέπει να κάνετε μια στάση στο The Ice Cream Shop, πάνω στην Πλατεία στο Μοναστηράκι, απέναντι από το μετρό. Kαθημερινά ολόφρεσκες γεύσεις παγωτού που δελεάζουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο βρίσκονται στη διάθεσή σας. Στο Ice Cream Shop θα βρείτε πέραν των κλασικών γεύσεων και ποικίλες άλλες πασπαλισμένες με φαντασία και σεβασμό στην πρώτη ύλη, απαλλαγμένες από χρωστικές, αρώματα κ.λπ. Θα ξεχωρίσετε τη γεύση μπανάνα (αν είστε του φρούτου) και τη σοκολάτα domori (62άρα από το Εκουαδόρ).Πλατεία Μοναστηρακίου 7, Αθήνα, τηλ. 210 3213153, fb page: The ice cream shop To Yogolicious στο Μοναστηράκι αρνείται τη λέξη τυποποιημένο και σας προσφέρει το πιο δροσερό και απολαυστικό ελαφρύ σνακ με έμφαση στην ποιότητα. Εδώ θα βρείτε έξι γεύσεις σε γιαουρτοπαγωτό, με τις τρεις να είναι βασικές –γιαούρτι, βανίλια, σοκολάτα, μπισκότο– και τις άλλες δύο να διαφοροποιούνται αναλόγως την εποχή και τις πρώτες ύλες. Οι επιλογές σε toppings ξεπερνάνε τις 80, γι' αυτό θα χρειαστεί να το επισκεφτείτε περισσότερες από μία φορά για να πραγματοποιήσετε διαφορετικούς, γευστικούς συνδυασμούς. Σημειώστε ότι το frozen yogurt παρασκευάζεται καθημερινά στους χώρους του Yogolicious με τις πιο αγνές πρώτες ύλες, για να το απολαμβάνετε πάντα φρέσκο. Εκτός από frozen yogurt θα βρείτε επίσης φρέσκο γιαούρτι, τρεις γεύσεις γρανίτας, καφέ και smoothies.Αδριανού 48, Μοναστηράκι, τηλ. 210 3237394, www.yogolicious.gr , fb page: Yogolicious