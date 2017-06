Τραμπ: Τα έλεγα εγώ για την τρομοκρατία και κοιτάξτε το Κατάρ!

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ιουνίου 2017

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ιουνίου 2017

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ιουνίου 2017

Τη Δευτέρα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Υεμένη, η Αίγυπτος και οι Μαλβίδες διέκοψαν κάθε διπλωματική κι εμπορική σχέση με το εμιράτο του Κατάρ με την κατηγορία ότι υποστηρίζει την τρομοκρατία. O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε σήμερα τις δηλώσεις που έκανε πρόσφατα στη Μέση Ανατολή κατά του ριζοσπαστικού ισλαμισμού, με την απόφασή χωρών της περιοχής να απομονώσουν το Κατάρ, κατηγορώντας το ότι χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. «Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στη Μέση Ανατολή επιβεβαίωσα ότι η χρηματοδότηση της ριζοσπαστικής ιδεολογίας πρέπει να σταματήσει. Οι ηγέτες έδειξαν με το δάκτυλο το Κατάρ- Και κοιτάξτε!» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα tweet.«Είναι τόσο καλό να βλέπω ότι η επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία με τον βασιλιά και 50 χώρες ήδη αποδίδει καρπούς. Ίσως αυτό να σημαίνει την αρχή του τέλους της φρίκης της τρομοκρατίας» επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλα 2 tweets.Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον απηύθυνε αμέσως έκκληση στις χώρες του Κόλπου να παραμείνουν «ενωμένες», όμως τα tweetw του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους μάλλον μοιάζουν να επικροτούν την απόφαση απομόνωσης του Κατάρ. Το Κατάρ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή, έδρα της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης της Μέσης Ανατολής. Αυτή η βάση είναι κρίσιμη στη μάχη εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και το Ιράκ που διεξάγει ο διεθνής συνασπισμός με επικεφαλής την Ουάσιγκτον, ενώ στον οποίο συμμετέχει και η Ντόχα.