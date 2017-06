Ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε ξανά στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Stop commenting on what has happened in my city. Put your phone down. https://t.co/ubkQ3CMrJ4 — David Lammy (@DavidLammy) 4 Ιουνίου 2017

Cheap nasty & unbecoming of a national leader. Sort of thing that makes me want to quit politics on a day like this. Evil everywhere we look https://t.co/ubkQ3CMrJ4 — David Lammy (@DavidLammy) 4 Ιουνίου 2017

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ιουνίου 2017

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και πάλι στον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε μια «άθλια δικαιολογία» για να εξηγήσει μια δήλωση που έκανε μετά την τρομοκρατική επίθεση του Σαββάτου στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο Καν ανέφερε χθες σε μια από τις πρώτες του δηλώσεις προς τους Λονδρέζους μετά την επίθεση ότι δεν θα πρέπει να ανησυχήσουν βλέποντας αυξημένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Αμέσως ο Τραμπ του έγραψε στο Twitter: «Τουλάχιστον 7 νεκροί και 48 τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση και ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει πως “δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας”!».Εκπρόσωπος του Καν απάντησε ότι ο δήμαρχος έχει «σημαντικότερα πράγματα να κάνει» από το να απαντήσει στο «κακά ενημερωμένο» μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, ενώ ο Τραμπ έγινε στόχος σφοδρών επικρίσεων από τον Τύπο για το σχόλιο αυτό.Σήμερα ο Τραμπ επανήλθε σχολιάζοντας και πάλι μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης: «Άθλια δικαιολογία από τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ο οποίος έπρεπε να σκεφτεί γρήγορα για την “δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας” δήλωσή του. Τα MSM (σ.σ. αναφέρεται στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης) προσπαθούν σκληρά για να την πουλήσουν».Ο Καν εξελέγη πέρυσι δήμαρχος του Λονδίνου και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που ηγείται μιας μεγάλης δυτικής πρωτεύουσας.