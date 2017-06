10. Αερομοντελισμός

9. Ο γύρος του κόσμου

8. Αγώνες αυτοκινήτου

7. Πιλότος ιδιωτικού αεροπλάνου

6. Μαθήματα χορών Ballroom

5. Skydiving

4. Εξωτικά κατοικίδια

3. Αγώνες ιστιοπλοΐας

2. Συλλογή παλιών (Vintage) αυτοκινήτων

1. Συλλέκτης έργων τέχνης

Ένας συνηθισμένος άνθρωπος πάει για ψάρεμα, βλέπει ταινίες, κάνει μαθήματα ζωγραφικής η χορού – ακόμα και πλέξιμο - μαζεύει γραμματόσημα, έχει τέλος πάντων κάποια χόμπι για να ξεφεύγει από την ρουτίνα της καθημερινότητας και την πίεση της δουλειάς. Ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος όμως πετάει με αεροπλάνα, συλλέγει παναάκριβα έργα τέχνης και αυτοκίνητα, έχει για κατοικίδιο κάποιο σπάνιο, εξωτικό και άγριο ζώο. Υπάρχουν κάποια χόμπι που δεν είναι για όλους. Ξεχάστε το ταπεινό γκολφ! Αυτά είναι τα 10 πιο ακριβά χόμπι του κόσμου (από το πιο «φθηνό» στο πιο ακριβό), που μόνο δισεκατομμυριούχοι μπορούν να τα έχουv…Ενώ υπάρχουν μοντέλα αεροπλάνων έτοιμων προς πτήση που κοστίζουν γύρω στα $ 100 - $ 200, αν θέλετε να φτιάξετε το δικό σας, θα χρειαστείτε πολύ περισσότερα. Ως αρχάριος, θα χρειαστεί να ξοδέψετε περίπου $ 700 για να αγοράσετε όλα τα μέρη για ένα απλό, βασικό αεροπλάνο. Η τιμή αυξάνεται καθώς γίνεστε πιο εξειδικευμένοι και προχωρημένοι. Ο Tyler Perry είναι γνωστός για τη μεγάλη και ακριβή συλλογή αεροσκαφών RC. Το καθένα από αυτά κοστίζει μερικές χιλιάδες δολάρια…Ένα μεγάλο ταξίδι μπορεί να είναι αρκετά ακριβό και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την πολυτέλεια να αφήσουν ό, τι κάνουν στη ζωή τους για να γυρίσουν τον κόσμο. Το μέσο κόστος για ένα οδικό ταξίδι διάρκειας ενός έτους, με λογικά έξοδα για διαμονή και φαγητό, είναι μεταξύ $ 20.000 και $ 30.000Στις ελληνικές ταινίες, ο Φαίδων Γεωργίτσης και όσοι έπαιζαν τα καλομαθημένα πλουσιόπαιδα είχαν ένα χόμπι: το ράλι. Ανέκαθεν, ο αγώνας αυτοκινήτων ήταν ένα ακριβό χόμπι, κυρίως λόγω της επικινδυνότητάς του. Μπορείτε να αγοράσετε αυτοκίνητα που προορίζονται για αγώνες με όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό από $ 10.000 έως $ 100.000.Επιπλέον, η ασφάλεια ζωής για έναν ριψοκίνδυνο οδηγό θα κοστίσει περίπου 566,34 δολάρια το μήνα. Αν δεν είστε δισεκατομμυριούχοι, ο μόνος τρόπος για να καλύψετε το κόστος είναι να τρέψετε στο NASCAR με τα λογότυπα των χορηγών κολλημένα στο αυτοκίνητό σας …Το αρχικό κόστος απόκτησης άδειας πιλότου δεν είναι απαγορευτικό για πολλούς, στις ΗΠΑ- μαζί με τα μαθήματα - υπολογίζεται στα 7,000 δολάρια. Λογικά, αφού τελειώσετε με τα μαθήματα, μπορείτε να αγοράσετε και ένα μικρό ελαφρύ αεροπλάνο, οι τιμές ξεκινούν από $ 15.000.Το πραγματικό κόστος όμως ξεφεύγει εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσθετες πιστοποιήσεις πέρα από την άδεια του ιδιωτικού πιλότου ή εάν θέλετε να αγοράσετε το δικό σας αεροπλάνο - ειδικά εάν πρόκειται για αυτό το προσωπικό λιαρ τζετ που έχετε βάλει στο μάτι….Ναι, αυτά τα παραμυθένια ζευγάρια με τα υπέροχα γκλαμ κοστούμια που στροβιλίζονται στην πίστα, έχουν ξοδέψει πολύ χρόνο και χρήμα για να φτάσουν στο διαγωνιστικό επίπεδο. Η εκμάθηση των Ballroom χορών δεν είναι υπερβολικά δαπανηρή, αφού τα ιδιωτικά μαθήματα κοστίζουν από $ 50- $ 200. Αν το βλέπετε καθαρά ερασιτεχνικά, τότε κανένα (οικονομικό) πρόβλημα. Αν όμως θελήσετε να το κυνηγήσετε παραπάνω – ακόμα και να γίνετε δάσκαλος ή να κερδίσετε σε διαγωνισμούς - τότε θα πρέπει να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η τιμή όλων εξαρτάται από τον ανταγωνισμό, τη στολή και άλλα αξεσουάρ που χρειάζονται για να λάμψετε στην πίστα. Ενδεικτικά πάντως, Θα μπορούσε να σας κοστίσει από $ 30.000 έως $ 100.000 για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς. I could have dance all night….To να πηδήξεις από αεροπλάνο στο κενό, για κάποιους είναι αυτό που θα ήθελαν κάποια στιγμή να κάνουν στη ζωή τους. Όσοι ήδη το έχουν τολμήσει μια φορά, λένε ότι είναι μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Αν τους άρεσε όμως τόσο πολύ , που σκέφτονται να το κάνουν συνεχώς ως χόμπι, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Skydiving απαιτεί και γερές βουτιές στην… τσέπη: Θεωρείται ιδιαίτερα ακριβό σχετικά με την σχέση κόστους - χρόνου. Κάθε άλμα τυπικά διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό αλλά κοστίζει $ 150, ή 2,50 δολάρια ανά δευτερόλεπτο! Ο εξοπλισμός, ο εκπαιδευτής και τα σχετικά, είναι φυσικά έξτρα κόστος.Προφανώς, δεν είναι πλέον αποδεκτό να είστε πλούσιοι και να έχετε σκύλο. Αν είστε διάσημοι θα πρέπει να έχετε για κατοικίδιο ζώο κάτι εξωτικό ή άγριο, όπως ένα τσιτά, ένα χταπόδι ή έστω μία μαϊμού. Για παράδειγμα, ο Nicolas Cage αγόρασε ένα χταπόδι για 150.000 δολάρια για να γίνει καλύτερος ηθοποιός μελετώντας μία άλλη ζωή (!), Ακόμα και αν τα $ 150.000 είναι σχετικά φθηνά για ένα εξωτικό ζώο, δεν αρκεί μόνο να το αγοράσετε, θα πρέπει να του παρέχετε και την ανάλογη φροντίδα. Η Kirstie Alley έχει δύο λεμούριους και πληρώνει $ 40.000 - $ 50.000 το χρόνο για δύο άτομα που προσέλαβε για να τους περιποιούνται.Ξέρεις ότι κάποιος είναι πλούσιος όταν έχει ένα γιοτ. Όταν όμως αγωνίζεται με το σκάφος του – με μεγάλη πιθανότητα να το συντρίψει – τότε ξέρεις ότι είναι πολύ πλούσιος.Οι ιστιοπλοϊκοί αγώνες είναι ένα δημοφιλές χόμπι μεταξύ δισεκατομμυριούχων. Εκτός από το κόστος της… απλής κατασκευής και συντήρησης, χρειάζονται $ 8 έως $ 10 εκατομμύρια για να εξοπλιστεί το γιοτ και να είναι αγωνιστικά έτοιμο. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί κανονικά κατασκευάζουν δύο πανομοιότυπα γιοτ, σε περίπτωση που ένα από αυτά χαλάσει στη μέση του αγώνα – υπολογίστε λοιπόν τα έξοδα εις διπλούν. Αν ανήκετε στην κατηγορία του απλού εκατομμυριούχου, καλύτερα να απολαύετε το ποτάκι σας πάνω στο κατάστρωμα και να αφήσετε τους αγώνες για τους Bill Gates του κόσμου….Εκτός από μεγάλο γκαράζ, θα χρειαστείτε και πολλά εκατομμύρια, αν θελήσετε να αρχίσετε να συλλέγετε αυτοκίνητα – αντίκες. Το πιο ακριβό vintage αυτοκίνητο που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία ήταν το 1957: Μία Ferrari 250 Testa Ross (στη φωτό), πωλήθηκε για 16 εκατομμύρια δολάρια. Αν δεν είστε πραγματικά λάτρεις του είδους και δισεκατομμυριούχος, ίσως είναι καλύτερο να αφήσετε αυτό το χόμπι σε διασημότητες όπως ο Jerry Seinfeld και ο Jay Leno. Και τέλος…Το να αγοράσετε τον πίνακα που έφτιαξε ο γείτονάς σου επειδή πιστεύεις ότι στο μέλλον θα γίνει ένας διάσημος ζωγράφος, δεν είναι κακό – η ζωγραφική είναι μία Τέχνη. Ο πίνακας αυτός όμως δεν είναι αναγνωρισμένου ζωγράφου, ούτε έχει ιστορική αξία, οπότε δεν συγκαταλέγεστε στους συλλέκτες αυτού του κόσμου.Ο πιο ακριβός πίνακας στην ιστορία των δημοπρασιών πωλήθηκε το 2015 για 300 εκατ. δολάρια: Ήταν το «Πότε θα παντρευτείς;» του Πολ Γκογκέν . Ο Ελβετός συλλέκτης Ρούντολφ Στέχελιν, πάλαι ποτέ στέλεχος των Sotheby’s στον οποίο ανήκε, τον πούλησε έναντι 300 εκατ. δολαρίων σε μουσείο του Κατάρ. Θέλετε κάτι περισσότερο;