Στέκια για ουζομεζέδες με θέα θάλασσα μέχρι 20 ευρώ

Ψαράκια και Θαλασσινά

Το καλοκαίρι είναι εδώ και η διάθεση σηκώνει μεζεδοκαταστάσεις με την απαραίτητη δόση αρμύρας. Το ιδανικό σκηνικό περιλαμβάνει τραπέζι δίπλα στο κύμα, ωραία μεζεδάκια που μυρίζουν ιώδιο και ουζάκι που ρέει άφθονο απογειώνοντας τη διάθεση της παρέας. Γράφει οΑπό την Πειραϊκή και το Μικρολίμανο μέχρι το Μαραθώνα, αναζητήσαμε ποιοτικά γευστικά στέκια που βλέπουν γαλάζιο και συγκεντρώσαμε πέντε από τις πιο αγαπημένες μας διευθύνσεις. Αν και η θαλασσινή θέα κοστίζει ακριβά, τα συγκεκριμένα που προτείνουμε διατηρούν τις τιμές τους σε λογικά επίπεδα λειτουργώντας με μια value for money φιλοσοφία. Πάρτε, λοιπόν, τα αγαπημένα σας πρόσωπα και πιάστε τραπέζι για ολόφρεσκους ψαρομεζέδες λίγα μέτρα μακριά από εκεί που σκάει το κύμα. Ολόφρεσκοι ψαρομεζέδες και καρποί της θάλασσας που μυρίζουν ακόμη ιώδιο θα πλημμυρίσουν το τραπέζι σας στα Ψαράκια και Θαλασσινά, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στη Βάρκιζα. Η αυθεντική γαστριμαργική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα περιλαμβάνει χταπόδι ξυδάτο με κάπαρη και κρεμμύδι, φρέσκα μύδια πικάντικα με ούζο και ντομάτα, γαρίδες σχάρας, κριθαράκι γιουβέτσι με γαρίδες και ό,τι άλλο λαχταρήσετε από τις προτάσεις του καταλόγου που αναγράφονται στον μαυροπίνακα. Συνοδεύστε τα με χύμα κρασί ή κάποιο από τα ούζα και τσίπουρα που βρίσκονται στη διάθεσή σας.Λεωφόρος Ποσειδώνος 14, Βάρκιζα, τηλ. 210 9654138, fb page: Ψαράκια & Θαλασσινά Βάρκιζα Φημισμένη ψαροταβέρνα - ουζερί στην πολυτραγουδισμένη Πειραϊκή, το Ημεροβίγλι στην Ακτή Θεμιστοκλέους, φέρνει νησιώτικες εικόνες στην πόλη του Πειραιά. Με απεριόριστη θέα στα νερά του Σαρωνικού και σε ένα περιβάλλον με άκρως νησιώτικη διάθεση, αποτελεί μια προσιτή και καθιερωμένη εδώ και 16 και πλέον χρόνια επιλογή για ψαροφαγία, με ποικίλες γευστικές προτάσεις. Ολόφρεσκα ντόπια ψάρια από τοπικούς ψαράδες, πληθώρα θαλασσινών μεζέδων και ορεκτικών παρελαύνουν στο τραπέζι σας. Οι επιλογές σας συνοδεύονται ιδανικά με κάποια από τις ετικέτες της ενημερωμένης λίστας κρασιών, ούζο, τσίπουρο ή την αυθεντική ρακή Κρήτης.Ακτή Θεμιστοκλέους 56, Πειραιάς, τηλ. 210 4523382, www.imerovigli.com.gr , fb page: Hmerovigli Ouzomezedopolio Από τις πιο παραδοσιακές και πιο παλιές ψαροταβέρνες στην παραλία του Μαραθώνα (στο ανατολικό τμήμα της), Ο Ψαράς έχει γράψει τη δική του ιστορία στο χώρο της εστίασης από το 1950. Συνδυάστε την επίσκεψή σας στον ιστορικό δήμο, 28 χλμ. περίπου από το κέντρο της Αθήνας, με ένα απολαυστικό γεύμα by the sea. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, αλλά και ποικίλοι ουζομεζέδες γεμίζουν το τραπέζι σας μυρίζοντας ακόμη ιώδιο, καθώς προέρχονται από τα καΐκια ψαράδων της περιοχής. Διαθέτει τραπεζάκια πάνω στην άμμο για πιο ρομαντικές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.Ποσειδώνος 3, Παραλία Μαραθώνα, τηλ. 22940 55237