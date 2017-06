ΥΠΕΞ: Το Λονδίνο μας δεν θα τρομοκρατηθεί ποτέ

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την αιματηρή τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Λονδίνο. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον βρετανικό λαό και την Κυβέρνησή του και ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει: «Το Λονδίνο μας δέχθηκε πάλι επίθεση αλλά δεν θα τρομοκρατηθεί ποτέ. Θρηνούμε τα θύματα. Η #LondonBridge μάς ενώνει όλους εναντίον της τρομοκρατίας». Η ανάρτηση έχει γίνει στα αγγλικά: “Our #London has been attacked again but will never be intimidated. We mourn the victims. #LondonBridge unites us all against terror”. Παράλληλα, για εγκληματική τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης και εκφράζει τα συλλυπητήριά του για τα θύματα του νέου χτυπήματος στο Λονδίνο στον ομόλογό του, Πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, John Bercow, τη βρετανική Κυβέρνηση και τον βρετανικό λαό. Η δήλωσή του έχει ως εξής: «Λυπάμαι που σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να συλλυπηθώ για δεύτερη φορά τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, τη βρετανική Κυβέρνηση και τον βρετανικό λαό για μια ακόμη εγκληματική τρομοκρατική επίθεση στην επικράτεια της Μεγάλης Βρετανίας, με θύματα ανύποπτους πολίτες. Η Βουλή των Ελλήνων και ο ελληνικός λαός, προσηλωμένοι στις αρχές της ειρήνης και της δημοκρατίας, αποδοκιμάζουν κάθε πράξη βίας και μίσους, κάθε ενέργεια που πλήττει την ομαλή καθημερινότητα του βίου των πολιτών ανά τον κόσμο, υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και στοχεύει τις θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας. Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό και την απερίφραστη καταδίκη τόσον εμού όσον και των μελών της Βουλής των Ελλήνων και του ελληνικού λαού για τη νέα τρομοκρατική επίθεση που έπληξε αυτή τη φορά το Λονδίνο και να μεταφέρω τα θερμά συλλυπητήρια και τα αισθήματα συμπάθειας στις οικογένειες των θυμάτων».

ΠΗΓΗ News.gr