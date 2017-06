«Take me there: Greece»: Η σύγχρονη Ελλάδα σε ένα δημοφιλές μουσείο των ΗΠΑ

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Παιδικού Μουσείου της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ, The Children’s Museum of Indianapolis, ενός εκ των είκοσι δημοφιλέστερων και καταξιωμένων μουσείων στη Β. Αμερική, είχε η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην χώρα μας, για την προώθηση της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας σε έκθεση του μουσείου. Το μουσείο, ανά τετραετία φιλοξενεί εκθέσεις ξένων χωρών και προτίθεται, από το 2019, να φιλοξενήσει έκθεση για τη σύγχρονη Ελλάδα και να προβάλλει για διάστημα περίπου 4 ετών τη χώρα μας με το κεντρικό σύνθημα «Take me there: Greece». Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του μουσείου, δρ. Jeffrey Patchen, η αντιπρόεδρος Jennifer Pace Robinson και τα μέλη της αντιπροσωπείας συζήτησαν με την υπουργό τον σχεδιασμό τους και τις δυνατότητες συνεργασίας. H κ. Κουντουρά επισήμανε ότι πρόκειται για μία εξαιρετική πρωτοβουλία που προβάλλει και προωθεί δυναμικά την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό και τον ελληνικό τουρισμό στις ΗΠΑ, μία από τις αγορές προτεραιότητας στο πλαίσιο της υλοποιούμενης εθνικής τουριστικής πολιτικής. Εξέφρασε την θερμή της υποστήριξη ώστε να προχωρήσει η πρωτοβουλία αυτή, με τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στην τουριστική προβολή της χώρας.

ΠΗΓΗ News.gr