Δωρεάν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία από τα επιμελητήρια στις επιχειρήσεις

Μία νέα στρατηγική συνεργασία με την παροχή ηλεκτρονικών (cloud) υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και τη στήριξη των τοπικών αγορών έχει ενεργοποιηθεί από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τα κατά τόπους επιμελητήρια. Οι υπηρεσίες αξιοποιούν το "state of the art" τόσο της τεχνολογίας, όσο και των νέων τάσεων των καταναλωτών, όπως: πολυκαναλική διάθεση (web/mobile), κοινωνική δικτύωση, γεωγραφικά εντοπισμένες υπηρεσίες, και πολλά άλλα. Τα επιμελητήρια αναλαμβάνουν ρόλο στο ηλεκτρονικό επιχειρείν προσπαθώντας να καλύψουν το σημαντικό ψηφιακό έλλειμμα των επιχειρήσεων σε αυτόν το τομέα και παρέχουν δωρεάν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες που είναι οι εξής: - Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά (directmarket) Για πρώτη φορά μια «ηλεκτρονική βιτρίνα» και ταυτόχρονα ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστημα για όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, που αξιοποιεί τις τελευταίες τάσεις της αγοράς - Social Shopping Marketplace. Ταυτόχρονα δημιουργείται μία αυτόνομη τοπική ηλεκτρονική αγορά του νομού με κοινό περιεχόμενο (φωτογραφίες, κείμενα, τιμές κ.λπ.). Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα και ανεξάρτητου ηλεκτρονικού καταστήματος και διασύνδεση του και με τις δυο ηλεκτρονικές βιτρίνες, αυτήν της τοπικής αγοράς του νομού και της πανελλήνιας των Ελληνικών Επιμελητηρίων (Directmarket.gr). - Πανελλήνια Τουριστική Αγορά (filoxeno) Προβάλλονται όλες οι επιχειρήσεις του Τουρισμού. Ό,τι δηλαδή αναζητά ο επισκέπτης μιας περιοχής, βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα σημείο: π.χ. διαμονή, εστίαση, αναψυχή/διασκέδαση, ενοικιάσεις οχημάτων/σκαφών, εκδρομές/μίνι κρουαζιέρες, ειδικά σπορ/ αθλητικές δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, τοπικά προϊόντα, κ.ά. Ειδικά για τις επιχειρήσεις διαμονής μπορούν να συμμετέχουν και σε ένα ενιαίο και αυτοδιαχειριζόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (on-line booking) με πολλές δυνατότητες και εύκολη ενσωμάτωσή του στη δική τους ιστοσελίδα. Ταυτόχρονα δημιουργείται και ηλεκτρονική τουριστική πύλη ειδικά για τον κάθε νομό. Επιπλέον κάθε προβαλλόμενη επιχείρηση έχει την ίδια παρουσίαση (κείμενα, φωτογραφίες, online κρατήσεις, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.), και στην τοπική και στην πανελλήνια τουριστική πύλη. - On -Line Σύμβουλος του Επιχειρηματία (e-boss) Επέκταση και βελτίωση της γνωστής υπηρεσίας με την οποία το επιμελητήριο ενημερώνει και συμβουλεύει ηλεκτρονικά τις επιχειρήσεις -μέλη του. Ο επιχειρηματίας κάνει εγγραφή μια φορά και μπορεί να ρωτήσει online ειδικούς συμβούλους για θέματα φορολογικά, λογιστικά, άνοιγμα επιχείρησης, μεταβίβαση επιχείρησης, εργασιακά, προγράμματα χρηματοδότησης κ.λπ.