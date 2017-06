Απόλαυσε τον ήλιο με ασφάλεια με το My UV Patch της La Roche-Posay

Πάνω από 9 στους 10 γνωρίζουν τους κινδύνους έκθεσης στον ήλιο χωρίς προστασία.

Ωστόσο, μόνο το 27% των ανθρώπων φορούν συστηματικά αντηλιακή προστασία στο πρόσωπο.

Έλεγξε τις ελιές σου και επισκέψου το δερματολόγο σου αν εντοπίσεις οποιαδήποτε ύποπτη αλλαγή. Προστάτεψε το δέρμα σου και το δέρμα των αγαπημένων σου προσώπων χρησιμοποιώντας αντηλιακή προστασία ΑΝΤΗΕLIOS. Μάθε πώς να απολαμβάνεις με ασφάλεια τον ήλιο με το MY UV Patch.

Τους βοήθησε να προστατευτούν καλύτερα από τον ήλιο |68%

Είχαν λιγότερα ηλιακά εγκαύματα | 63%

Χρησιμοποίησαν περισσότερο αντηλιακό προσώπου | 37% και αντηλιακό σώματος |36%

Εφαρμόζεις το patch σε μια περιοχή του σώματος που είναι εκτεθειμένη στον ήλιο. Φτιάχνεις το προφίλ σου. Μπορείς να έχεις πάνω από ένα προφίλ σε μια συσκευή. Σκανάρεις το patch. Λαμβάνεις σε πραγματικό χρόνο συμβουλές και ειδοποιήσεις για την προστασία σου.

Τα καλά νέα; Όλοι μπορούμε να μάθουμε να προστατεύουμε το δέρμα μας και το δέρμα των αγαπημένων μας προσώπων από τον ήλιο! Η La Roche-Posay, παρουσιάζει την τεχνολογική καινοτομία, My UV Patch! Πρόκειται για ένα wearable gadget που φτιάχτηκε στα μέτρα της σύγχρονης ζωής και υπόσχεται να αλλάξει προς το καλύτερο τις συνήθειες προστασίας από τον ήλιο, ενθαρρύνοντας την ασφαλή συμπεριφορά!Το My UV Patch είναι μια καινοτόμα, εύκαμπτη τεχνολογία σε μορφή αυτοκόλλητου και σχήμα καρδίας. Αποτελείται από φωτοευαίσθητες χρωστικές, που αλλάζουν χρώμα όταν εκτίθενται στις ακτίνες UV. Συνδέεται με ένα application, για να μετρήσει την έκθεση σου στην ακτινοβολία UV , μέσω ενός έξυπνου αλγόριθμου λαμβάνει υπόψη το προσωπικό σου προφίλ, την τοποθεσία και την ατομική συμπεριφορά και σου παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για να προστατευτείς από τον ήλιο. Σε αντίθεση με αλλά wearables, είναι εξαιρετικά λεπτό, εξαιρετικά ανθεκτικό στο νερό και κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα. Όσο το φοράς, μπορείς να κοιμηθείς, να κολυμπήσεις και να εφαρμόσεις το αντηλιακό σου κανονικά. Το κολλάς και ξεχνάς ότι το φοράς!Σε ερεύνα που διεξήγαγε η La Roche-Posay σε 23 χώρες για τις συνήθειες προστασίας από τον ήλιο, οι ανησυχητικές στατιστικές αποκάλυψαν την ανάγκη για ακόμα πιο έξυπνες πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση μιας ασφαλέστερης συμπεριφορά κάτω από τον ήλιο Με περισσότερα από 30 χρόνια εξειδίκευσης στην αντηλιακή προστασία, η La Roche-Posay ενθαρρύνει εδώ και χρόνια την προστασία του δέρματος από τον ήλιο και την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, μέσω της καμπάνιας Save Your Skin, δίνοντας έμφαση σε 3 απλά βήματα:Το MY UV PATCH χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να ενθαρρύνει μέσα από μια διασκεδαστική εφαρμογή την εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο, ενηλίκων και παιδιών. Και πράγματι, όταν παρουσιάστηκε το 2016 σε επιλεγμένες χώρες όπως η Αμερική, η Αυστραλία και η Γαλλία, πράγματι άλλαξε τις συνήθειες των ατόμων που το φόρεσαν, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι συμπεριφορές που αυξάνουν το ρίσκο για ηλιακό έγκαυμα και ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος. Άτομα που το χρησιμοποίησαν δήλωσαν ότι:Το 2017 οι φιλοδοξίες της La Roche-Posay για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος και την ασφαλή συμπεριφορά διευρύνονται, ώστε να εκπαιδευτούν ακόμα περισσότεροι, αλλά και οι πιο ευάλωτοι όπως τα παιδιά. Συνολικά θα διατεθούν 1 εκατομμύριο patches, ενώ η εφαρμογή αποκτά και παιδικό προφίλ. Στην Ελλάδα, μπορεί οποιοσδήποτε να προμηθευτεί το My UV Patch δωρεάν στο website της La Roche-Posay. Κατεβάζεις την εφαρμογή «My UV Patch» σε κινητό ή tablet[2], διαθέσιμη σε iOS και σε Android από τα:Η καινοτομία του My UV Patch δεν εστιάζει μόνο στους ενήλικες, αλλά πάει ένα βήμα παραπέρα, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παιδιών . Πώς το καταφέρνει αυτό; Η εφαρμογή για το κινητό είναι ιδιαίτερα φιλική προς το παιδί, σαν διασκεδαστικό παιχνίδι! Η πλοήγηση είναι απλή, διασκεδαστική και γρήγορη. Η έκθεση στον ήλιο και πιο πολύ το ηλιακό έγκαυμα στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι ένας σοβαρός παράγοντας κινδύνου ανάπτυξης μελανώματος, ακόμα και δεκαετίες αργότερα. Τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα στον ήλιο για προφανείς λόγους: τους αρέσει να παίζουν έξω, ιδίως στη διάρκεια των διακοπών τους. Η προστασία του δέρματος τους συχνά μοιάζει με αγγαρεία για τους γονείς και για τα ίδια τα παιδιά καθώς είναι απλώς κάτι που τους καθυστερεί απ’ το παιχνίδι τους! Η La Roche-Posay, θέλοντας να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους, έχει ως στόχο να μεταφέρει το μήνυμα πως η ασφαλής συμπεριφορά στον ήλιο πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. Το My UV Patch εστιάζει στο να καθησυχάσει τους γονείς, προσφέροντας τους τη σιγουριά ότι τα παιδιά τους παραμένουν σε «ζώνη ασφαλείας», σε όλη τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ συγχρόνως και τα ίδια τα παιδιά εκπαιδεύονται σε ασφαλείς συμπεριφορές που θα αποδειχθούν σωτήριες για την υπόλοιπη ζωή τους! Παρακολουθείστε τα βίντεο με την παρουσίαση του My UV Patch: