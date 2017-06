PREVIEW: Κρατείστε ένα φωτογραφικό στούντιο υψηλής αισθητικής στο χέρι σας

Δύο φωτογραφικές μηχανές τη δύναμη της Leica

Τα νέα τηλέφωνα Huawei P10 και P10 Plus, φέρνουν ένα μικρό φωτογραφικό στούντιο στα χέρια μας. Και τα δύο προσφέρουν ξεχωριστά φωτογραφικά πορτρέτα και ζωηρή εμφάνιση στα χρώματα που υπογράφει η Pantone Color Institute, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο των χρωμάτων. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν στις αποχρώσεις Graphite Black, Dazzling Blue, Prestige Gold και Mystic Silver.Το μεγαλύτερο προτέρημα και των δύο συσκευών είναι η φωτογραφική τους μηχανή, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την πετυχημένη της συνεργασία με την εταιρεία φωτογραφικών ειδών, Leica.Tόσο το Huawei Ρ10 όσο και το Huawei Ρ10 Plus συνδυάζουν δύο φωτογραφικές μηχανές, μία Leica στο μπροστινό μέρος και την Leica Dual στο πίσω μέρος της συσκευής. Ξεχωρίζουν ο φωτισμός επιπέδου επαγγελματικού στούντιο και η τεχνολογία τρισδιάστατης αναγνώρισης προσώπου, ενώ το αποτέλεσμα της φωτογραφίας θα ικανοποιήσει και τους πιο σχολαστικούς φωτογράφους.Οι δύο συσκευές είναι εξοπλισμένες με Hybrid Zoom κι έτσι ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία μίας εικόνας, διατηρώντας τη συνολική ευκρίνεια και ποιότητα. Όπως και οι σειρές Ρ της Huawei που προηγήθηκαν, τα Ρ10 και Ρ10 Plus προσελκύουν το μάτι για τη λιτή και κομψή τους σχεδίαση με τις στρογγυλεμένες άκρες.Αλλά και η μπαταρία τους δεν θα αφήσει κανέναν δυσαρεστημένο. Προσφέρει υψηλές ταχύτητες φόρτισης χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία SuperCharge της Huawei. Το λειτουργικό σύστημα και των δύο τηλεφώνων παραμένει το ίδιο γρήγορο όσο την πρώτη ημέρα που θα αγοράσει κάποιος το δικό του Huawei. Τα P10 και P10 Plus προσφέρουν κορυφαίας πιστότητας σύνδεση στο διαδίκτυο.Για τους λάτρεις της καλής εμφάνισης και της λειτουργικότητας ,η Huawei συνεργάζεται με την κινεζική εταιρεία design, Ricostru, προσφέροντας την ανανεωμένη συλλογή αξεσουάρ για τα μοντέλα της σειράς Ρ10 και Ρ10 Plus. Το μίνι τσαντάκι κινητού απαραίτητο για την προστασία της συσκευής, συνδυάζει στοιχεία ρετρό και μοτίβα ανατολικής τεχνοτροπίας που το καθιστούν μοναδικό. Επίσης εάν απορείτε τι είναι αυτό που φοράει η κοπέλα που περνάει από δίπλα σας, στον καρπό της, δεν είναι ένα περίτεχνο βραχιόλι, αλλά το καλώδιο φόρτισης του κινητού της.