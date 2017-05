Η Gillette γιορτάζει τη δύναμη των ανδρών να επιλέγουν την εμφάνιση τους, παρουσιάζουντας την καμπάνια «Κάθε ιστορία έχει πρόσωπο»

Ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας του Rogue One: A Star Wars Story, της πρώτης ανεξάρτητης ταινίας με θέμα από τη μυθολογία του Star Wars, δύο από τις πιο εμβληματικές καταναλωτικές μάρκες στον κόσμο, δίνουν ζωή στις ιστορίες που βρίσκονται πίσω από κάθε πρόσωπο. Η Gillette, η κορυφαία μάρκα προϊόντων ανδρικής περιποίησης, παρουσιάζει τη διεθνή καμπάνια «Κάθε Ιστορία έχει ένα Πρόσωπο», σε συνεργασία με την Lucasfilm.Καθώς η ταινία Rogue One αφηγείται την ιστορία που βρίσκεται πίσω από τους γενναίους Επαναστάτες, η ιστορία της Gillette μιλά για τη δύναμη που κρύβεται πίσω από το πρόσωπο κάθε άνδρα, καθώς προετοιμάζεται για τις προκλήσεις μιας καινούριας μέρας. Το πρόσωπο είναι το μέσο με το οποίο κάθε άνδρας επικοινωνεί την ιστορία του, όταν όλα τα άλλα αφαιρούνται. Γι’ αυτό και υπάρχει δύναμη στην εμφάνιση που επιλέγουν οι άνδρες να δημιουργούν για τον εαυτό τους.Η καμπάνια της Gillette «Κάθε Ιστορία Έχει Πρόσωπο» παρουσιάστηκε την 1η Νοεμβρίου 2016, με την παρουσίαση ενός μακράς διάρκειας σποτ, το οποίο συνδέει τις ιστορίες των αγνώστων προσώπων στο σύμπαν του Star Wars με τη θεμελιώδη αλήθεια ότι το πρόσωπο κάθε ανθρώπου διηγείται την ιστορία του, μέσα από την εμφάνιση που επιλέγει να δημιουργήσει.«Είναι απίστευτα συναρπαστικό να δουλεύουμε με μια θρυλική σειρά ταινιών, η οποία προσεγγίζει το ανδρικό μας κοινό και αναδεικνύει την ιστορία που κρύβεται πίσω από το πρόσωπο και την εμφάνιση που επιλέγει κάθε άνδρας» είπε ο John Mang, Vice President, Global Gillette. «Τα προϊόντα της Gillette, της κορυφαίας μάρκας στον κόσμο για την ανδρική περιποίηση, εξασφαλίζουν στους άνδρες τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους ιστορία και να συνεχίσουν δυναμικά το ταξίδι τους – όποιες κι αν είναι οι προκλήσεις που θα συναντήσουν στην πορεία.»Η καμπάνια περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα των δύο «κόσμων», όπως τα μοναδικά Rogue One: A Star Wars Story Special Edition Gift Packs. Η συλλεκτική αυτή έκδοση, με ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία, περιλαμβάνει προϊόντα Gillette τα οποία παρέχουν σε κάθε άνδρα την ακρίβεια που χρειάζεται, για να κατακτήσει το Γαλαξία.Η ειδική έκδοση, που διατίθεται στα καταστήματα από 1η Νοεμβρίου, κυκλοφορεί σε τρεις ειδικές συσκευασίες με κλασσικούς χαρακτήρες του Star Wars και αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για να διαμορφώσει και να εκφράσει κάθε άνδρας την ιστορία που θέλει να πει στον κόσμο.Μάθετε περισσότερα για την καμπάνια της Gillette “Every Story Has a Face” και δείτε το παγκόσμιο μακράς διάρκειας σποτ.H Gillette, για πάνω από 110 χρόνια, προσφέρει τεχνολογία ακριβείας και απαράμιλλη απόδοση προϊόντος, βελτιώνοντας τη ζωή περισσότερων από 750 εκατομμυρίων ανδρών σε όλο τον κόσμο. Από το ξύρισμα και την περιποίηση του δέρματος, η Gillette προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ξυριστικών μηχανών, pre-shave (gel, αφρός) και after shave. Για περισσότερες πληροφορίες και τα τελευταία νέα για τη Gillette, επισκεφθείτε http://www.gillette.gr