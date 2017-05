Τι σημαίνει covfefe; Τι εννοεί το αινιγματικό tweet του Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος έγραψε χθες βράδυ σε ένα τουίτ μια λέξη που δεν υπάρχει, "covfefe", η οποία έγινε πολύ γρήγορα το πρώτο θέμα συνομιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Παρά τον διαρκώς αρνητικό Τύπο covfefe» μπορεί κανείς να διαβάσει στον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter. Αν δεν είναι μια κουτσουρεμένη φράση, τι πάει να πει "covfefe"; Είναι ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν; Ή μήπως ένα τυπογραφικό λάθος;



Αστεϊσμοί και εύθυμα σχόλια άρχισαν να τριζοβολούν στο Twitter και το #covfefe έγινε γρήγορα ο όρος με τις περισσότερες αναζητήσεις και συζητήσεις. "Covfefe" σημαίνει «παραιτούμαι», σύμφωνα με μια λάθος μετάφραση του google από τα ρωσικά στα αγγλικά. Ορισμένα σχόλια όπως «Αποξηράνετε το covfefe» παίζει με την προεκλογική υπόσχεση του υποψηφίου Τραμπ που υποσχόταν «να αποξηράνει το έλος» αναφερόμενος στην Ουάσινγκτον. «Covfefe είναι μια θαυμάσια λέξη, τελεία - Σον Σπάισερ αύριο», σύμφωνα με ένα άλλο τουίτ που παρωδεί μια αντίδραση του εκπροσώπου του προέδρου.



Για να αποφύγει κάθε σύγχυση το Regent's Center της αγγλικής γλώσσας στο Λονδίνο διευκρίνισε: «Για όλους τους μαθητές μας στην αγγλική γλώσσα, μπορούμε να πούμε πως το covfefe δεν είναι αγγλική λέξη. Προς το παρόν». Πολλές ώρες μετά, το τουίτ βρισκόταν ακόμη στο διαδίκτυο, δεν είχε διορθωθεί ούτε είχε εξηγηθεί η έννοιά του. Στις 08:30 ώρα Γκρίνουιτς (11:30 ώρα Ελλάδας) το τουίτ είχε λάβει 111.000 ρετουίτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστός για τα τουίτ που αναρτά όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας τα οποία εκτείνονται από ένα σχόλιο για μια τηλεοπτική επίδοση του ηθοποιού Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έως το «ΤΕΡΑΣΤΙΟ εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία».





Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!