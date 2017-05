Μοσκοβισί: Η Ελλάδα θα τα καταφέρει

Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εξέφρασε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, τοποθετούμενος με ηχογραφημένο του μήνυμα στο Συνέδριο του Economist και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στη Φρανκφούρτη, με θέμα: «Ελλάδα: Η επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές; («Greece: A comeback to the financial markets?»). «Τους τελευταίους μήνες βρεθήκαμε κοντά σε συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Θα κάνουμε το παν για να φτάσουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Για να κτίσουμε πάνω στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Θα συνεχίσω, εκ μέρους της Επιτροπής, να πιέζω όλους τους εμπλεκόμενους "παίκτες", στην εξεύρεση λύσης ζητώντας να έχουν κατά νου με υπευθυνότητα, τα 11 εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών» τόνισε και συμπλήρωσε: «Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην μακρά της ιστορία».



Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει. «Η Ελλάδα έδειξε μεγάλη υπευθυνότητα πετυχαίνοντας μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή που εκτιμάται πάνω από το 16% του ΑΕΠ σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης. Είναι σε καλή θέση. Έχει ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4,2%, καταγράφοντας το 2016 υπεραπόδοση στόχων. Είναι σε θέση να εκπληρώσει τους δημοσιονομικούς της στόχους για τα επόμενα χρόνια». Ο κ. Μοσκοβισί, πάντως, ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Η προώθηση ιδιωτικοποιήσεων είναι προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι επίσης προτεραιότητα γι' αυτό η επένδυση στην εκπαίδευση και στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης είναι απαραίτητη. Θα υποστηρίξουμε την Ελλάδα με κάθε τρόπο. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα πρέπει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Είναι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη». Επέμεινε στην ανάγκη προώθησης πολιτικών για την τόνωση της ανάπτυξης, που, όπως υπογράμμισε, «παραμένει ένα στοίχημα. Η ΕΕ συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια για να δημιουργηθούν δουλειές με διαθέσιμους πόρους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις ύψους 36 δισ. μέχρι το 2020. Ένα μεγάλο μέρος από αυτά είναι διαθέσιμο. Πήραμε, μάλιστα, μέτρα για να μεγαλώσουμε το αποτύπωμα αυτών των πόρων».

Μάθημα για την ΕΕ

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η ελληνική κρίση αποτέλεσε την αφετηρία για την καλύτερη θεσμική θωράκιση της ΕΕ απέναντι σε κρίσεις. «Η ελληνική ιστορία δείχνει ότι η ΕΕ μπορεί να βρει λύσεις, κάτω κι από τις πλέον δύσκολες συνθήκες. Δείχνει ότι υπάρχει αλληλεγγύη στην Ευρώπη κι ότι αυτή η αλληλεγγύη πάει χέρι - χέρι με την υπευθυνότητα. Επίσης, δείχνει ότι μελλοντικές κρίσεις μπορεί να αποφευχθούν μόνο αν προχωρήσει και ολοκληρωθεί η οικονομική και νομισματική ενοποίηση. Έτσι μόνο μπορεί να υποστηριχτεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες».



Ο Ευρωπαίος επίτροπος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μαθήματα που έδωσε στους θεσμούς της ΕΕ η διαχείριση της κατάστασης στην Ελλάδα. «Ένα μάθημα κλειδί από την Ελληνική κρίση είναι ότι η ζώνη του ευρώ, η οικονομική εποπτεία, πρέπει να είναι αρκετά ευρεία και βαθιά για να αποφευχθούν ανισορροπίες. Επίσης ευρωπαϊκά κονδύλια πρέπει να είναι διαθέσιμα για να αντιμετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις και σημαντική προβλήματα. Από το 2010 η οικονομική μας διακυβέρνηση έχει δυναμώσει σημαντικά. Τώρα είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι και μπορούμε να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε κρίσεις» τόνισε ο κ. Μοσκοβισί, για να προσθέσει: «Υπάρχουν μια σειρά από μαθήματα που πρέπει να ακούσουμε: 1ο Η δημοσιονομική σταθερότητα πρέπει να διαφυλαχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

2ο Το κόστος των καθυστερήσεων είναι σημαντικό αν όχι αμέτρητο.

3ο Η εθνική δημοσιονομική προσαρμογή μπορεί να έχει κόστος σημαντικό με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους και για αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και να συμπληρώνεται με εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Οι επόμενοι στόχοι