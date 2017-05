EKT: Θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με το ελληνικό χρέος

Την ανάγκη άρσης της αβεβαιότητας σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία τόνισε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, σε συνέδριο που διοργανώνεται σήμερα στη Φρανκφούρτη με θέμα «Ματιά στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης-Ελλάδα: Επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές;».

«Η σαφήνεια σχετικά με τα μέτρα χρέους είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την πιθανότητα συμμετοχής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ» σημείωσε ο κ. Κερέ, υπογραμμίζοντας: «Λυπούμαστε για το γεγονός ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της Eurogroup δεν επιτεύχθηκε σαφής καθορισμός των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία κατά τη συνεδρίαση της Ευρωομάδας στις 15 Ιουνίου».

Στο συνέδριο συμμετέχει ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Ευκλείδης Τσακαλώτος, καθώς και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές

Στη Φρανκφούρτη βρίσκεται ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπου σήμερα (9.30 τοπική ώρα) θα είναι ομιλητής στο συνέδριο που διοργανώνει ο Economist με θέμα «Greece: A comeback to the financial markets?» (Ελλάδα: επιστροφή στις χρηματαγορές;). Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο συνέδριο μετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, οι εκπρόσωποι στα κλιμάκια των θεσμών Ντέκλαν Κοστέλο (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Νικολά Τζιαμαρόλι (από τον ESM), το μέλος της Επιτροπής Σοφών της γερμανικής καγκελαρίας Λαρς Φελντ, το στέλεχος των Moody's Κόλιν Έλλις και άλλοι.

Στο περιθώριο του συνεδρίου αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις για την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι ανέφερε ότι η ΕΚΤ περιμένει τα μέτρα που θα καταστήσουν βιώσιμο το ελληνικό χρέος μακροπρόθεσμα, εξηγώντας ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ είναι ένα «δύσκολο ζήτημα», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η ΕΚΤ, όπως και ο Θεός, λειτουργεί με μυστηριώδη τρόπο».

Μιλώντας πάντωςχρειάζεται τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, προκειμένου να το αξιολογήσει με πλήρη ανεξαρτησία. Ο ίδιος πρόσθεσε πως αναμένει μία πλήρη συμφωνία για τα μέτρα, τα οποία θα καταστήσουν το χρέος της Ελλάδας μακροπρόθεσμα βιώσιμο, καθώς, όπως είπε, στο τελευταίο Eurogroup δεν υπήρξε σαφής ορισμός των μέτρων για το χρέος. Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, ο κ. Ντράγκι σημείωσε ότι «εάν και όταν» επεκταθεί το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) και στην Ελλάδα θα υπάρχει επιλεξιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα στο πρόγραμμα αγοράς εταιρικών ομολόγων, εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά έχουν οριστεί από το πρόγραμμα. Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος παραδέχθηκε, μιλώντας σε ξένους ανταποκριτές, ότι το