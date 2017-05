Βραβείο σεναρίου για Λάνθιμο και Φιλίππου στις Κάννες

Με την τελετή απονομής του Χρυσού Φοίνικα και των άλλων μεγάλων βραβείων πέφτει η αυλαία του 70ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Ευθύμης Φιλίππου κατέκτησαν το βραβείο Σεναρίου (το μοιράστηκαν με την Λιν Ράμσεϊ για το You Were Never Really Here).